Grèce : La ville de Kalamata

On part découvrir la ville de Kalamata, qui sert de porte d’entrée au Péloponnèse, pour nous les Belges… C’est ici que vont atterrir les gagnants et qu’atterrissent de toute façon les vols Brussels Airlines qui décollent depuis Bruxelles - ce sont les seuls vols directs vers le Péloponnèse depuis la Belgique. Kalamata, c’est la deuxième ville du Péloponnèse. Elle est installée tout au Sud de la presqu’île. C’est le chef-lieu de la province de Messène.

Ça vaut la peine d’aller voir cette ville, surtout si vous aimez les stations balnéaires animées. En fait, Kalamata a été en grande partie détruite par un tremblement de terre en 1986... Du coup, elle a été reconstruite, de façon harmonieuse, le long de sa plage de sable fin de 5 km, avec de nombreux restaurants, bars de plage, des hôtels au bord de l’eau turquoise; mais aussi des discothèques et des clubs nautiques… Dans la ville nouvelle et sur la plage de Kalamata, on peut donc bouger et s’amuser de jour comme de nuit et cela attire autant les touristes que les habitants. Le long de l’eau, on trouve aussi un grand port, un lieu lui aussi animé et où se croisent aussi bien les bateaux de pêche que les yachts de luxe et les bateaux de croisières.

Voilà pour la ville nouvelle de Kalamata, mais il reste encore un quartier historique qui n’a pas été détruit pendant le tremblement de terre. C’est aussi un petit centre animé avec des tavernes et commerces traditionnels, des bars à ouzos, mais dans un décor authentique, avec des ruelles pavées et des monuments qui valent le détour, comme une superbe petite église byzantine (l’église d’Aghioi Apostoli). C’est ici aussi qu’on trouve les musées d’histoire et d’archéologie.

Et puis, dominant la ville et la mer, on voit encore la forteresse médiévale, bâtie au 13e siècle par les Francs et qui sert régulièrement de décor à des festivals et d’autres événements culturels.

La forteresse se trouve pas loin du grand marché, qui se tient chaque mercredi et samedi jusqu’à 13h. Il faut y aller pour l’ambiance et voir et déguster les poissons, les fruits de mer, les fromages et d’autres produits régionaux, à commencer par l’incontournable olive de Kalamata, qui bénéficie d’une Appellation d’Origine Protégée (AOP).

Je vous le rappelle: Kalamata est le second terroir exportateur d’olives de la Grèce (après la Crète), donc, tout autour de la ville, vous avez des paysages d’oliveraies à perte de vue. La ville, en plus, se trouve au pied des montagnes du Taygète, le point culminant du Péloponnèse (2404 mètres), donc c’est une ville qui a une superbe situation: entre la mer et la montagne et entourée de champs d’oliviers, tout ça dans le Golfe de Messène.