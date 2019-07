Goûtez les vins corse et visitez les hébergements insolites

C’est l’heure de l’apéro et, si vous gagnez le séjour en Corse, vous prendrez peut-être du vin pour l’apéro… La Corse possède un vignoble unique en France, puisque c’est son seul vignoble insulaire (sur une île), vieux de 2000 ans avec des vins qui étaient déjà appréciés ailleurs en Europe pendant l’Antiquité. C’est un vignoble très diversifié, qui fournit des vins très éclectiques, car il y a une grande variété de sols et différents micro-climats, mais toujours évidemment avec des coteaux ensoleillés et l’influence maritime. Au total, on compte en Corse 9 vins AOC (Appellation d’Origine Contrôlée). Citons par exemple le Patrimonio, dont on peut prendre un petit rouge pour accompagner un civet de sanglier. Il y a aussi l’AOC Corse Calvi, où là, on prend un blanc pour déguster une salade de poulpe. En dessert, pourquoi pas un Muscat du Cap Corse, un vin doux qui accompagne parfaitement un Fiadone (gâteau corse préparé à base de Brocciu, fromage de chèvre ou brebis).

Pour découvrir les vins corses et rencontrer les viticulteurs, il y a de nombreuses possibilités. D’abord les Routes des Vins Corses, qu’on peut suivre pour se rendre d’un domaine viticole à l’autre. On peut le faire en voiture ou à moto, mais aussi en rando à pied, à vélo ou encore lors de balades à cheval et même en bateau, puisqu’il y a des vignobles tant en montagne qu’en bord de mer. On peut aussi participer aux nombreuses fêtes des vins organisées dans les villages (toujours des grands moments de convivialité). Et puis, on peut aussi séjourner au cœur de domaines viticoles, dans des gîtes et chambres d’hôtes au milieu des vignes.

En parlant d’hébergements, vous en avez repéré des insolites en Corse. Ici, on n’est pas forcément au milieu des vignes… Je vous emmène par exemple dormir au bord de la mer, dans une grotte, avec une vue exceptionnelle sur l’eau et un petit chemin d’accès à une crique, qui n’est accessible que par bateau et aussi aux 3 autres hébergements du domaine, Le Clos du Mouflon, en Balagne, pas loin d’ailleurs du Club Belambra, donc pourquoi pas prolonger le séjour en Corse avec cette expérience insolite, d’autant qu’ici, il n’est pas question de dormir comme un Cro-Magnon: on a un vrai lit double, des tapis au sol, des toilettes sèches et une douche solaire. Prix àpd 78 euros pour 2 personnes.

Autre adresse insolite, toujours sur la côte Ouest mais dans le Sud de la Corse: le domaine de l’Ogliastru (très beau domaine naturel en bord de plage) où on peut louer une authentique tour génoise (ces tours construites aux 15e et 16e siècle pour surveiller les côtes quand l’île appartenait aux Génois). La tour a été aménagée en petite maison pleine de charme avec 2 chambres, une terrasse, une piscine et un jacuzzi privés, avec vue exceptionnelle sur la mer. Apd 1400 euros la semaine. Sur le domaine, on trouve d’autres hébergements, notamment dans d’anciennes bergeries. Et puis, toujours dans le Sud Corse, mais côté Est, je vous emmène dans un camping insolite, dans la forêt de l’Ospedale. C’est le Cocoon Village. Il faut imaginer un éperon rocheux, qui émerge de la forêt, auquel ont été accroché 4 cocons de toile, avec matelas à l’intérieur et terrasse en bois, qu’on rejoint par un ensemble de passerelles le long de la parois. La vue est à couper le souffle. Nuit àpd 200 euros, avec PDJ, linge de lit et un kit avec eau, lampe solaire, gel douche bio, serviettes…

