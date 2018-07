Focus sur le Parc Walt Disney Studios

Disneyland Paris, ce n’est pas un seul parc à thème, mais 2, l’un à côté de l’autre, qui proposent des univers et des expériences différentes. On connaît bien le Parc Disneyland, dédié aux grands héros classiques de Disney (Mickey, les princesses, Peter Pan, Pinocchio etc.). Vous allez nous en dire plus sur le parc voisin: le Walt Disney Studios… Le Parc Walt Disney Studios est plus jeune que son voici: il a fêté ses 15 ans l’année dernière contre 25 ans pour le Parc Disneyland. Au Walt Disney Studios, c’est plutôt l’univers de la production des films Disney qui est à l’honneur et celui de la télévision. On va pouvoir découvrir des décors de cinéma, des coulisses de tournage, comment on créée des effets spéciaux, avec aussi bien sûr des attractions pour tous les âges, y compris des attractions à sensations et des personnages de films Disney différents de l’autre par cet plus récents, par exemple les personnages de Toy Story, de Ratatouille, de Cars (les enfants pourront même faire un tour dans les voitures de Cars!), et maintenant et jusqu’au 30 septembre, tous les super héros de Marvel qui ont débarqué en force pour cet été: Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, Star-Lord, Gamora, Spider-Man… Ceci puisque Marvel a été racheté par Disney en 2009.

Et le parc Walt Disney Studio ne va pas s’arrêter là… En 2021, le parc prévoit des travaux d’agrandissement avec 3 nouvelles zones qui vont être créées, une dédiée à l’univers Marvel, une autre à la Reine des Neiges et la 3e à Star Wars, qui a aussi été racheté par Disney il y a quelques années.

Aujourd’hui, si on va dans le Parc Walt Disney Studios, vous nous conseillez de faire quoi/de voir quoi? Bien sûr, il ne faut pas manquer les incroyables spectacles et animations Marvel de l’été (on en a déjà beaucoup parlé et on vous en parlera encore). Impossible de vous parler de tout, mais il ne faut certainement pas manquer l’attraction Ratatouille, où on déambule en wagonnet dans un univers 3D qui nous donne l’impression d’avoir rétréci à la taille d’un rat dans les cuisines du chef Skinner. Cette attraction propose jusqu’à 70 parcours différents; il y a donc de quoi revenir. Côté attractions à sensations, si vous n’avez pas peur de tomber dans le vide, il faut aller dans la Twighlight Zone Tower of Terror. Ici, on est dans l’univers de la série La 4e Dimension; on grimpe dans un ascenseur fou d’un hôtel abandonné. On grimpe jusqu’au sommet de la tour dans le noir, on croise des fantômes puis on tombe à pic de 3 étages, en faisant parfois des arrêts et en remontant et redescendant.

Si on s’intéresse aux effets spéciaux dans le cinéma, il faut aller dans l’attraction Armaggedon… Ici, on plonge au cœur du scénario du film Armaggedon, avec notre station spatiale en orbite qui se retrouve piégée par une pluie de météorites et on a droit à des explosions, à des écroulements, etc., comme dans le film… J’ai beaucoup aimé aussi le Studio Tram Tour. On est dans un tram et on fait le tour du parc, sauf qu’à certains moments, on passe dans de véritables décors de films, par exemple une ville qui se met à exploser, avec des vraies flammes, pour imiter une catastrophe comme dans un film. C’est très impressionnant.