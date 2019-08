Excursions dans les Gorges de l'Hérault et les Cévennes

La station balnéaire de la Grande Motte (où se trouve notre Club Belambra) est entourée de sites naturels exceptionnels. On a déjà parlé de la Camargue qui se trouve juste à côté mais ça vaut la peine d’aller voir un peu plus loin… Et on quitte la mer pour l’intérieur des terres. On vous emmène dans les Gorges de l’Hérault, et dans le Parc National des Cévennes, qu’on rejoint tous les deux en 1h de route du Club Belambra. On part d’abord dans les Gorges de l’Hérault, qui sont classées Grand Site de France; des gorges creusées par le fleuve Hérault, avec des parois rocheuses qui encadrent donc les eaux turquoise du fleuve, sur lequel on peut faire des balades en kayak, en passant notamment par des paysages de sous-bois qui ont des allures de forêts tropicales, où vivent certains animaux assez rares. On a parfois la chance de croiser un aigle de Bonelli, qui est considéré comme une "espèce relique" (espèces presque éteintes, d'origine très anciennes et qui ne se rencontrent que dans des zones limitées).

Un coin très visité des Gorges de l’Hérault, c’est le Pont du Diable… Un pont du 9e siècle, qui traverse le fleuve en pleine nature, et qui est classé Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco, parce qu’il fait partie d’un itinéraire vers Saint-Jacques de Compostelle. C’est l’un des plus anciens ponts médiévaux de France. La légende raconte que, pendant la construction du pont, le diable venait chaque nuit ce que les hommes avaient construits pendant la journée (d’où le nom). En tout cas, le site est superbe, non seulement pour le pont mais on est aussi sur la fin des gorges, qui se terminent en formant comme une baie de sable fin, qui fait donc une belle plage pour se baigner. Et tant qu’on est là, il faut aller voir, à 8 minutes en voiture, l’un des Plus Beaux Villages de France: le village médiéval de Saint-Guilhem-le-Désert, avec une superbe abbaye (classée aussi par l’Unesco); village qui se trouve au cœur de la vallée de l’Hérault, complètement entouré par les montagnes de la Séranne et de la Cellette.

Après les Gorges de l’Hérault, vous vouliez nous emmenez dans le Parc National des Cévennes… Encore un site classé par l’Unesco! Les Cévennes, c’est une chaîne de montagnes du Massif Central, entre le Mont Lozère et le Mont Aigoual. Ce ne sont pas de hautes montagnes, mais de superbes crêtes et vallées aménagées par les Hommes en terrasses, qu’on appelle ici "bancels", et cela pour parvenir à cultiver, malgré le relief, notamment la vigne et les oliviers. Un paysage donc assez particulier (avec ces terrasses), qui est un paradis pour les sportifs, avec 1.600 km de sentiers de promenades et randos à pied, à cheval ou en VTT. Des circuits pour tous les niveaux et tous les âges sont proposés et, parmi eux, il y a le GR67 ou le Chemin de Robert Louis Stevenson (grand voyageur et écrivain écossais, auteur de "L’Etrange cas du docteur Jekyll et Mr Hyde) qui a parcouru ce sentier avec un âne à l’automne 1878. Et puis, entre toutes les visites à faire dans Les Cévennes, on peut citer: La Bambouseraie, un jardin botanique exotique avec plus de 240 variétés de bambous et le Pont du Gard, un aqueduc romain inscrit au Patrimoine de l’Humanité.

