Escapade insolite: dormir au milieu des animaux, à Pairi Daiza

Pairi Daiza signifie "Jardin Clos" en vieux persan, dans le sens de "paradis sur terre". L’objectif du parc est de nous faire voyager à travers la planète à la rencontre non seulement de 7000 animaux de 700 espèces et de centaines de milliers de plantes, mais aussi de la culture et de l’architecture de différentes régions du monde. Certains édifices proviennent d’ailleurs réellement des contrées qu’elles illustrent.

Classé 3 étoiles (le maximum) au Guide Vert Michelin et élu meilleur parc zoologique d’Europe, Pairi Daiza, qui s’étend sur 72 hectares, a inauguré, en juin dernier, un 8e monde: La Dernière Frontière. C’est ici qu’on peut désormais s’offrir l’expérience extraordinaire de séjourner en plein cœur du parc, en immersion dans la nature avec ses animaux, dans un hôtel et des lodges au décor inspiré de l’univers amérindien…

Il y a ainsi 8 mondes à explorer à Pairi Daiza. Le petit dernier, La Dernière Frontière, recouvre 8 hectares. Il nous plonge dans la culture des Amérindiens, et plus particulièrement des tribus qui peuplaient les terres sauvages de l’actuelle Colombie britannique (province du sud du Canada, côté Pacifique) et du sud de l’Alaska. On y découvre les cueilleurs de baies et les pêcheurs de saumons d’il y a deux siècles, ainsi que les paysages côtiers qu’on y trouve encore aujourd’hui, avec leurs rivières et forêts. Des animaux évoluent dans ces décors: ours bruns et noirs, loups gris et loups du Canada, otaries de Steller (les plus grandes du monde), pumas, castors, daims, élans, wapitis, marmottes,… Ici aussi, des constructions et objets ont été réalisés par des artistes et artisans locaux et rapportés du Canada jusqu’au parc, comme des totems géants sculptés, des peintures, des canoés,…

Des lodges pour dormir en immersion dans le parc

Une des Maisons Natives. - © Pairi Daiza

Et c’est donc au cœur de La Dernière Frontière que Pairi Daiza a inauguré ses 50 premiers hébergements, dont l’architecture et la déco rappellent, ici encore, la culture amérindienne. Il y a les chambres et suites de l’hôtel The Paddling Bear, ainsi que des lodges, comme les Full Moon Lodges et les Maisons Natives, qui comprennent pour certains plusieurs chambres. Depuis les terrasses et les salons, on a toujours vue sur des animaux: ours, loups, otaries de Steller,…

Car ce sont bien des séjours immersifs que propose Pairi Daiza. Outre la vue sur la faune et la flore, on a aussi accès 24h/24 au monde de La Dernière Frontière. On peut ainsi aller s’y balader et observer les animaux et leurs habitudes à la nuit tombée, ou au petit matin, quand le parc est encore vide de visiteurs.