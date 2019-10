Retrouvez d'autres bons plans "vacances" de Sarah Visse sur www.lejournaldelevasion.be Avec ses paysages sauvages, ses villages de charme et ses délicieux produits du terroir, l'Ardenne est une super destination pour s'offrir le grand dépaysement sans quitter nos frontières, que ce soit en famille, avec les copains ou la "framily" (contraction de "friends" et "family", donc amis + famille). Voici les bons plans et adresses donnés dans l'émission La Grande Evasion pour partir se mettre au vert, en "tribu", en Ardenne ou autour! Pour séjourner en tribu en Ardenne, un bon plan est Ardennes Etape, une agence qui loue des gîtes et maisons de vacances en Ardenne et dans les régions naturelles voisines (Condroz, Famenne...). Au total: plus de 1700 adresses pour 2 à 60 personnes, pour tous les goûts et toutes les envies. Pour pas trop cher et en réservant bien à l'avance (surtout pour les plus grandes maisons et les périodes de vacances scolaires), on peut s'offrir des séjours dans des maisons très confortables, voire luxueuses, parfois avec piscine privée et/ou espace bien-être.

Vue magique et plaine de jeu intérieure, près de Durbuy Bons plans pour une escapade en "tribu" en Ardenne belge - © Ardennes Etape Exemple avec cette maison de 3 chambres et 2 salles de bain, à 15 minutes de Durbuy, qui possède non seulement un espace sauna et hammam, mais aussi une vue magnifique sur la campagne, notamment depuis le grand jardin. En plus, on y trouve quelques surprises pour les enfants, à commencer par une véritable petite plaine de jeu intérieure, avec bain de boules! Autour de la maison, de nombreuses visites et activités sympas peuvent être faites en groupe, avec ou sans marmots. En plein centre médiéval de Durbuy, on peut notamment aller taper la balle au minigolf, refait à neuf dans un style contemporain (mêlant pierre et eau) et ouvert presque toute l'année. Tout près, on peut également aller s'amuser au parc d'aventures Adventure Valley Durbuy ou partir pour de belles balades à vélo (des agences de location proposent notamment des vélos électriques, bien utiles, vu le relief de la région). A vélo ou non, on pourra encore se rendre aux Grottes de Hotton (les seules grottes wallonnes à être entièrement classées Patrimoine naturel exceptionnel de Wallonie) pour descendre à 65 mètres sous terre et y découvrir une rivière et de superbes concrétions.

Piscine privée intérieure, à Ohey Bons plans pour une escapade en "tribu" en Ardenne belge - © Ardennes Etape Autre exemple de gîte à louer, à 30 minutes de route de Durbuy, côté Condroz: cette maison de vacances pour 6 personnes, avec jacuzzi, cabine infrarouge et piscine privée intérieure chauffée à 30°c! On peut donc en profiter toute l'année! Installée à Ohey, la bâtisse date du 19e siècle mais a été superbement restaurée, tout en laissant les vieilles pierres apparentes, dans le style scandinave, épuré mais chaleureux. On s'y croirait dans un magazine de déco! Il y a également de belles balades à faire autour d'Ohey, pour voir les villages de la commune, avec leurs maisons en pierre calcaire, mais aussi des châteaux et des fermes. Très amusant à tester, en tribu, à la Ferme de la Bourgade: le golf fermier, c'est-à-dire du golf qui se pratique dans les champs et les prés, ici au milieu des vaches et sur un parcours qui suit le ruisseau de la Moressée. Sur demande, la ferme peut nous préparer des paniers pique-nique de produits du terroir, à déguster dans la nature, au milieu de la partie. Le prix du panier: 11 euros par personne. Le prix de la partie (matériel compris): 6 euros par adulte et 3,50 euros par enfant (à partir de 5 ans).