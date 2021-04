Escapade à Vienne-Condrieu : les bons plans gourmands de La Grande Évasion

Voici quelques expériences gourmandes que vous pourrez vivre sur le territoire de Vienne-Condrieu , en Auvergne-Rhônes-Alpes . Il y a énormément de choses à faire autour de la gastronomie et des vins dans la ville de Vienne. Vous devez absolument aller vous balader sur le grand marché du samedi de la ville de Vienne. Il s'agit du plus grand marché permanent de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le 2ème plus grand de France, avec ses 6 km d’allées et pas moins de 400 marchands! Vous trouverez de tout : à manger, à boire, les produits régionaux mais aussi les produits étrangers, des vêtements… Le tout dans une super ambiance!

Dans ces vignobles, un tas d'événements sont organisés les week-ends d’été. Les vendredis, c’est Jazz & Wine avec des concerts de jazz proposés sur les domaines. Les samedis, c’est Rando dans les vignes et le dimanche, un brunch vigneron dans les vignes. Toutes ces activités s'ajoutent évidemment à toutes les visites proposées par les vignerons toute l’année, notamment en Segway , une balade amusante et pratique étant donné le relief.

En été, le week-end, en plus de ce grand marché, vous pouvez profitez d’une belle ambiance aussi à l’occasion des Week-Ends Epicurieux. Ces week-ends sont une belle façon de découvrir de manière ludique les vignobles où sont produits les grands crus du territoire comme les Condrieu et Côtes-Rôties. Ces vignobles forment de superbes paysages de terrasses, délimités par des murets de pierres sèches, le tout dégringolant vers le Rhône.

Le caveau du Château

Un bel endroit pour s’immerger tout au long de l'année dans le monde des vins de la Vallée du Rhône, c’est le Caveau du Château à Ampuis. Ce dernier se situe tout près du centre-ville de Vienne en plein dans les vignes au bord du Rhône. Il est possible de vous y rendre à vélo (25 minutes) en suivant le fleuve sur la Via Rhôna (cet itinéraire vélo international qui longe le Rhône).

Le Caveau du Château propose un espace de dégustation et un musée qui appartient à l’exploitation viticole de la famille Guigal. L'établissement ne rend pas uniquement hommage aux vins du domaine familial mais aussi à toutes les grandes appellations de la Vallée du Rhône: Côte-Rôtie et Condrieu bien sûr, Côtes du Rhône, Hermitage, Cornas, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage, Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vaqueyras… Au fil des dégustations et de votre visite dans les allées du musée, vous voyagez dans les grands vignobles de la vallée et dans leur histoire. De plus, l’endroit est sublime puisque cet espace occupe le Clos-Joly, l’une des plus belles maisons de maître d’Ampuis. Au 19ème siècle, c’était la maison de villégiature des Vidal, la première famille propriétaire de ce vignoble.