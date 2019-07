Escapade à Sarlat, en Périgord Noir

On vous le disait, le Club Belambra Rocamadour se trouve à 15 minutes de Rocamadour, dans le département du Lot, mais il se trouve aussi à la frontière de deux autres départements: la Dordogne et la Corrèze. Donc on peut facilement passer de l’un à l’autre, et notamment pour aller voir Sarlat… Sarlat qui se trouve en Dordogne, à 1h de route du club Belambra. Sarlat, c’est la capitale du Périgord Noir. Le Périgord, c’est l’appellation historique de l’actuel département de la Dordogne et ce Périgord a été divisé en 4 appellations touristiques: le Périgord blanc, le vert, le pourpre et le Noir. Sarlat est donc sur le Périgord Noir, non pas pour la truffe noire qu’on y déniche en saison (c’est une grande région truffière), mais pour ses forêts de chênes verts, qui ont une couleur sombre. En tout cas, Sarlat vaut le détour pour son centre historique, magique, avec ses hôtels particuliers et maisons en pierre, tout droit sorties du Moyen-Age et du début de la Renaissance. C’est en fait l’un des plus beaux ensembles médiévaux de France, avec 77 édifices classés, et c’est la toute première ville de France à avoir bénéficié de la loi Malraux en France (1962), loi qui visait (et vise toujours) à créer des secteurs sauvegardés dans les villes, c’est-à-dire des zones historiques qu’on doit sauvegarder en l’état.

Du coup, la ville est tellement bien conservée qu’elle sert régulièrement de décors à des films historiques… On y a tourné notamment des scènes des Misérables de Robert Hossein (1982), de La Fille de D’Artagnan avec Sophie Marceau (1993) et du Jeanne d’Arc de Luc Besson en 1998. Il y a eu aussi des films anglo-saxons, comme les Duellistes de Ridley Scott (en 1977) et "A tout jamais, une histoire de Cendrillon" (1998), avec Drew Barrymore. Donc de fameuses stars sont passées à Sarlat.

Sarlat est aussi un haut-lieu de l’art de vivre périgourdin… C’est une ville où on flâne aujourd’hui dans les ruelles pavées où on se croirait parfois donc transporté au Moyen-Age, où on boit un verre sur les places fleuries, où on va aussi sur les marchés des producteurs dégoter les produits du terroir: les huiles de noix du Périgord, les châtaignes, les fraises, les cèpes, le vin, le miel, le foie gras et les truffes. D’ailleurs, Sarlat est l’une des villes du Périgord qui, en hiver, quand c’est la saison, accueille les marchés aux truffes et les foires au gras le plus célèbres. Les foires au gras sont les marchés où on achète le foie gras, les confits et magrets de canards, etc…

D’ailleurs, il faut goûter à la recette locale: les pommes de terre à la sarladaise… Des pommes de terre rissolées dans la graisse de canard (ultra calorique, mais à tomber par terre, et qui accompagnent très bien les confits, pour encore plus de calories). Les marchés de Sarlat se tiennent en tout cas, pour certains, dans des lieux sympas. Par exemple, il y a le marché couvert, qui se tient tous les matins (de mi-avril à fin octobre) en plein centre médiéval, dans l’ancienne église Sainte-Marie, du 12e siècle, qui a été désacralisée et a aussi servi, précédemment, de boulangerie et même de bureau de poste pendant un temps. Il y a aussi un beau marché bio, le mercredi en fin d’après-midi, au Château de Campagnac, à la sortie de la ville.

