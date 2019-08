Escapade à Montpellier

Une ville incontournable à découvrir à 30 minutes de route de La Grande Motte, c’est Montpellier. Montpellier, c’est la ville méditerranéenne par excellence, à 10 km des plages ; une ville très vivante, belle et agréable pour se balader, puisqu’une grande partie du centre est piétonnier, c’est même le plus grand secteur piétonnier d’Europe. On peut donc tout faire à pied ou à vélo (il y a 150km de pistes cyclables dans la ville). On peut aussi prendre le tram, comme à Bruxelles, sauf qu’ici, les trams ont été dessinés par de grands créateurs, comme le couturier Christian Lacroix. D’ailleurs, Montpellier est une ville très artistique, avec de superbes musées d’art, comme le Musée Fabre (l’un des plus les plus importants musées des Beaux-Arts d’Europe) et le tout nouveau Moco, un centre d’art contemporain qui a ouvert ses portes en juin.

A Montpellier, il y a de l’art dans les musées, mais aussi partout dans les rues… Il y a des œuvres d’art contemporain installées un peu partout, et notamment dans le centre historique (le Quartier de l’Ecusson), où elles se mélangent au patrimoine ancien, qui est remarquable, comme la cathédrale Saint-Pierre, qui ressemble à un énorme château fort. Il y a aussi les immeubles haussmanniens et les hôtels particuliers, avec de superbes cours, qu’habitaient autrefois (17e-18e s) de riches marchands et des fonctionnaires royaux. On peut suivre des visites guidées pour découvrir les anecdotes concernant ces immeubles et leurs anciens occupants.

A voir aussi, absolument: la Faculté de Médecine, en activité depuis 1000 ans (elle date du 12e s); c’est la plus ancienne université de l’Occident. Pendant plusieurs siècles, elle était considérée comme le meilleur endroit d’Europe pour étudier la médecine et des médecins et étudiants venaient de partout d’Europe pour y apprendre ou y enseigner. L’école est installée, depuis le 18e siècle, dans l’ancien monastère Saint-Benoît qui jouxte la cathédrale Saint-Pierre. Donc le lieu est très beau. On y découvre notamment le vieil amphithéâtre et le conservatoire d’anatomie, une galerie de 60 mètres de long qui accueille le résultat des dissections des grands chirurgiens de l’époque. Âmes sensibles s’abstenir, car on y voit des squelettes, des têtes momifiées, des embryons dans le formol, des malformations diverses, etc… Certains surnomment l’endroit le "Musée des Horreurs"… On ne visite l’endroit qu’en visite guidée, toujours complète (donc mieux vaut réserver).

Donc Montpellier, c’est un musée à ciel ouvert, mais qui vit et qui bouge… C’est une ville universitaire, donc jeune ; aussi animée par tous les festivals, expos et événements organisés toute l’année. Dans les ruelles médiévales, on découvre des petites boutiques de créateurs, antiquaires, des salons de thé, galeries, bars à vins, des restaurants (dont d’excellentes petites tables) et beaucoup de terrasses. Et le cœur de la ville, le lieu de tous les rassemblements, c’est l’immense place de la Comédie, qu’on appelle aussi Place de l’œuf pour sa forme ovale !

