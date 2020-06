Escapade à Lille : les bons plans de La Grande Evasion

Retrouvez ici le texte de la chronique "carte postale" de Sarah Visse pour La Grande Evasion, à suivre sur VivaCité chaque samedi de 14h à 16h.

On part juste à côté de chez nous, dans une métropole où on se sent d’ailleurs à la maison : direction Lille ! On est à 15 minutes de route de nos frontières. Et c’est ça qui est chouette à Lille, c’est qu’on est dépaysés car on est en France, mais en même temps on se sent chez nous.

Il faut dire qu’on a une longue histoire commune avec Lille, puisque Lille, avec une bonne partie de la Belgique (côté flamand surtout, mais aussi les villes wallonnes de Tournai et Mouscron), on a tous fait partie du conté de Flandre et cela a duré longtemps, du 9e au 18e siècle.

D’ailleurs Lille est toujours surnommée la "Capitale des Flandres" (même si finalement on n’y a jamais parlé flamand) et c’est vrai que, au niveau de l’architecture, des spécialités culinaires et puis de l’état d’esprit (les Lillois sont des bons vivants, des gens conviviaux, comme en Belgique ! ;-)), Lille est beaucoup plus proche de la Belgique que du reste de la France.