En route pour Disneyland Paris !

On parle du gros événement à Disney, immanquable pour les fans du genre, c’est évidemment L’Eté des Super Héros Marvel… Pour la première fois en Europe, les héros de Marvel sont rassemblés en un seul lieu et c’est à Disneyland Paris. Marvel, c’est la maison d’édition américaine qui publie les bandes dessinées (les comics) du groupe de super-héros Avengers: Spiderman, Hulk, Captain America, Iron Man, Black Widow, Thor, Black Panther et bien d’autres. En 2009, la Walt Disney Company a racheté Marvel et, en ce moment, et jusqu’au 30 septembre, les super-héros sont les nouvelles stars de Disneyland Paris, avec des nouveaux spectacles, des rencontres avec les personnages et autres activités. A terme, les Avengers seront introduits dans les parcs Disney, avec de grands projets, notamment l’Hôtel NY qui sera relooké sur le thème de Marvel. On parle même d’un futur quartier du parc entièrement dédié à Marvel.

On rappelle que Disneyland Paris, c’est en fait 2 parcs à thème: d’une part le parc Disneyland et d’autre part le parc Walt Disney Studios. Et c’est dans ce dernier parc qu’ont lieu toutes les animations Marvel… Vous pouvez notamment y voir l’incroyable spectacle "L’Alliance des Super Héros", qui se tient, jusqu’à 5 fois par jour, dans la salle de spectacle du Studio Theatre, sur une gigantesque scène de 400 m2. L’histoire est que Thanos, un titan "super-vilain", a trouvé le moyen de détruire les Avengers et ceux-ci vont se rassembler pour le contrer; et on vit la bataille avec les vrais super-héros en chair et en os, avec aussi des flash-backs racontant l’origine de leurs super-pouvoirs. En fait, le Studio Theatre a été complètement repensé pour accueillir les toutes dernières technologies. On est entourés d’écrans à 180° (donc on dirait qu’on est vraiment dans un film), avec aussi l’un des plus grands écrans LED d’Europe. On aura droit en plus à des effets spéciaux, à de la pyrotechnie et à des décors mobiles. Il a fallu 1 an pour élaborer ce spectacle, qui a mobilisé 300 professionnels.

Autre nouveau spectacle Marvel à voir au Parc Walt Disney Studios: c’est "Une énergie pour demain"… Ici, on se glisse au cœur d’un affrontement en plein air qui met en scène notamment Thor et Black Widow, qui tentent de déjouer les plans du diabolique Loki. Et puis, encore un autre spectacle-expérience, très amusant, c’est "Danse avec les Gardiens de la Galaxie". En fait, on doit aider les héros du film et des comics à sauver le monde en dansant sur les musiques qu’aime Star-Lord (le héros prinicpal): des titres des années 70 et 80, signés des Jackson Five, de David Bowie, de Marvin Gaye, par exemple. Les personnages nous montrent les pas et les chorégraphies.

Et bien sûr, il y a un tas de rencontres et d’animations avec les super-héros… On peut se faire maquiller comme les Avengers; on peut rencontrer Captain America et se faire prendre en photo avec lui. Il y a aussi tous les nouveaux objets Marvel à ramener dans ses valises, les plats Marvel à déguster dans les restos. On peut aussi s’offrir le séjour Signature 100% Marvel, qui nous donne droit à une nuitée et aux entrées au parc pour 2 jours, mais aussi à un repas buffet américain à l’Hôtel NY en compagnie de Captain America, Black Widow et les autres. Ensuite, une rencontre avec séance photo est organisée avec Spider-Man et on nous offre un bon cadeau d’une valeur de 60 euros à dépenser dans les boutiques et restos du parc. Ces journées sont immortalisées par le photographe Disney et vous aurez accès aux photos numériques.