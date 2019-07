En kayak sur la Dordogne et la Vézère

Quercy et le Périgord… Les deux régions regorgent de cours d’eau navigables, à commencer par la Dordogne (puisqu’on est dans la Vallée de la Dordogne), un fleuve Vous nous emmenez pagayer en canoë-kayak; une activité incontournable dans le qui prend sa source du Puy de Sancy (en Auvergne) et se jette dans l’Atlantique en traversant notamment les départements du Lot (donc le Quercy, l’appellation historique du Lot) et de la Dordogne (Périgord). Il existe de nombreux itinéraires proposés et de nombreuses bases nautiques qui vous louent des canoës et viennent vous rechercher à l’arrivée.

L’une des plus belles promenades est celle de la Vallée des 5 Châteaux. C’est un parcours de 13 km, dans la verdure et au milieu de falaises calcaires, où sont plantés d’incroyables châteaux. On verra notamment: le Château de Montfort (15ème siècle), le Château de Fayrac (18ème siècle), le Château de Beynac (15ème siècle) ou encore le Castelnaud-La-Chapelle (13ème et 15ème siècle) qui domine la vallée et qui est incroyable à visiter, notamment pour sa collection d’armes médiévales, comme les trébuchets, sorte de catapulte qui servaient à attaquer les châteaux forts en lançant des projectiles qui pouvaient faire jusqu’à 300 kg. En été, dans ce château, il y a d’ailleurs des démonstrations de tir au trébuchet. Le parcours en kayak nous mènera aussi jusqu’au Château des Milandes, où la célèbre chanteuse et danseuse d’origine américaine Joséphine Baker a vécu, dans les années 50, avec ses 12 enfants adoptés.

Autre beau cours d’eau à naviguer en canoë: la Vézère… La Vézère qui est un affluent de la Dordogne. Sur la Dordogne, on est sur un parcours majestueux; la Vézère est plus charmante; c’est un cours d’eau forcément plus étroit, où on est entourés de végétation sauvage, mais on passe aussi tout de même par de beaux châteaux (comme la Château de Losse) et aussi par d’adorables villages, où on peut s’arrêter (sinon il y a de toute façon, sur les deux cours d’eau, des plages de repos dans la nature, où on peut par exemple pique-niquer à midi). D’ailleurs, je vous conseille de choisir un tronçon de la Vézère qui vous emmènera dans le village de Saint-Léon-sur-Vézère. Des départs sont d’ailleurs proposés de ce village, qui est classé parmi les Plus Beaux Villages de France et qui est adorable, avec ses maisons de pierre fleuries au bord de la rivière. En été, comme dans d’autres villages d’ailleurs, on y organise des marchés des producteurs en soirée, avec des concerts au bord de l’eau dans un esprit guinguette. On passe de stand en stand pour aller se chercher à manger et des verres de vins chez les producteurs, qu’on va ensuite déguster sur de grandes tablées. C’est là que j’ai goûté pour la première fois au canard avec les pommes de terre à la sarladaise (rissolées dans la graisse de canard).

Et vous avez une bonne adresse à Saint-Léon-sur-Vézère… C’est une adresse au bord de l’eau, et c’est la première chose qu’on voit quand on arrive en kayak. C’est le "Déjeuner sur l’Herbe" (pour moi, la "plus belle terrasse du monde"!): une guinguette sur l’herbe, dans la nature, avec des nappes à carreaux et qui sert des produits locaux de qualité: vins de Bergerac, jus bios, salades périgourdines, tartines de foie gras…

