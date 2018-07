Embarquement à Strasbourg !

Avec Sarah, on vous raconte la croisière romantique sur le Rhin, la Moselle et le Main qu’on vous offrira vendredi à bord des bateaux Croisieurope. On vous le disait, cette croisière démarre à Strasbourg avant de partir vers l’Allemagne. Strasbourg, c’est un très beau point de départ. Déjà, c’est facile comme point de départ, puisque Strasbourg n’est qu’à 2h30 de route de la frontière belge. On peut aussi y aller en TGV. Il y en a des directs depuis Bruxelles. Mais, en effet, c’est aussi une ville magnifique, du coup je vous conseille d’arriver tôt à Strasbourg (voire la veille de l’embarquement, qui a lieu à 18h), pour la découvrir et aller vous balader dans le centre historique classé par l’Unesco, installé sur une île sur la rivière Ill. Parmi les plus beaux quartiers, il y a celui de la Petite France, avec de superbes maisons Renaissance. C’est en fait l’ancien quartier des tanneurs et des meuniers. Autre édifice remarquable du centre de Strasbourg, entre autres exemples: le Palais des Rohan, ancien palais épiscopal qui abrite aujourd’hui 3 musées: le musée des arts décoratifs, le musée des beaux-arts et le musée archéologique.

Mais LE joyau de Strasbourg, c’est sa cathédrale… La cathédrale Notre-Dame, haute de 142 mètres. C’est un chef-d’œuvre gothique qui a été, jusqu’au 19e s, l’édifice le plus haut de la chrétienté. On peut grimper ses 332 marches pour avoir une vue panoramique sur la ville et la plaine rhénane. Et si vous décidez de faire la croisière l’été, vous verrez la cathédrale de Strasbourg toute en beauté le soir; puisque chaque soir, on assiste à un spectacle gratuit: un son et lumière sur la façade de la cathédrale, avec projection de vidéo et illumination des bâtiments historiques tout autour.

Ce qu’il faut aussi faire, à Strasbourg, c’est aller manger ou boire un verre dans un winstub… C’est un bar à vin-restaurant traditionnel de l’Alsace, qu’on retrouve aussi dans les régions viticoles allemandes d’ailleurs. Vous pourrez aussi aller manger à la Maison Kammerzell, sur la place de la Cathédrale, réputée la plus belle maison de Strasbourg; une maison Renaissance avec une façade en bois sculptée qui abrite un hôtel-restaurant. On peut y manger tout en profitant du décor, avec les salles à manger dont les voûtes sont peintes de fresques, et toutes les fenêtres à vitraux. Autre activité qu’on peut faire à Strasbourg: s’offrir une balade dans la ville en segway, en roller ou à vélo. On peut en louer et parcourir les 500 km de pistes cyclables qui passent le long des canaux, à travers les parcs et les jardins, dans le centre historique et piétonnier et pourquoi pas aller jusqu’au quartier allemand; un quartier bâti lorsque l’Alsace est devenue allemande, après la guerre franco-allemande de 1870, avec de grandes avenues et d’imposants bâtiments à l’architecture prussienne. Un grand contraste avec les ruelles sinueuses du centre historique donc… On peut aussi aller voir le Quartier Européen, évidemment, puisque Strasbourg, avec Bruxelles, est le siège des institutions européennes.

Après toute ces visites, on va donc grimper à bord de notre bateau Croisieurope… Croisieurope qui propose à Strasbourg une visite de la ville de nuit sur une vedette. Une belle visite pour voir la ville sous les étoiles, après le dîner à bord et avant le premier dodo. Le lendemain, on se réveillera en Allemagne!

Pour plus d'infos sur www.croisieurope.be