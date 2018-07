Disney en version luxe !

On connaît des bons plans pour un séjour à Disney en version économique. Et bien on va voir maintenant qu’on peut aussi aller à Disney en version super luxe… Il y a en effet, à Disneyland Paris, tout un tas d’offres et de services VIP et sur mesure… Et parmi les services VIP, vous pouvez par exemple réserver votre accompagnateur Disney VIP, qui vous servira de guide en vous racontant l’histoire du parc, ses anecdotes et ses coulisses, en plus de vous conduire aux attractions les plus adaptées à vos attentes; attractions auxquelles vous pourrez accéder de façon prioritaire. Votre Une autre offre qui fera sentir comme un privilégié est la visite guidée VIP. Un guide vous emmènera toute la journée au travers du parc pour vous faire découvrir son histoire, vous proposer les attractions les mieux adaptées à vos attentes mais aussi, vous serez prioritaires pour les attractions, votre diner sera arrangé pour vous et vous assisterez aux spectacles de Disney au premier rang.

En fait, il existe un service spécial de Disney pour les séjours de luxe et personnalisés… Il y a même un site web spécial: disneyspecialactivities-paris.com, où vous pouvez réserver toutes ces activités spéciales et sur mesure et prendre contact avec le personnel qui peut vous monter VOTRE séjour de rêve, par exemple en personnalisant votre chambre, en organisant des rencontres privatives avec les personnages Disney de votre choix… Vous pouvez même faire organiser votre demande en mariage de façon magique, par exemple au pied du château de la Belle au Bois Dormant illuminé, avec une pluie de pétales de roses, bouquet de fleurs et photographe. Bien sûr, après, on vous réserve le meilleur restaurant et le meilleur hôtel, avec table et chambre décorées de façon romantique. Vous pouvez aussi carrément faire organiser votre mariage à Disney et toutes les excentricités sont possibles: arrivée en carrosse entourés de gardes princiers, mariage dans la cour du château de la Belle au Bois Dormant, pantoufle de verre, etc… Ou en version plus soft, par exemple avec une réception à l’Hôtel Newport Bay Club 4 étoiles, au bord du Lac Disney… Et bien sûr, de la même façon, vous pouvez faire organiser sur mesure de plus petits événements, comme un l’anniversaire des enfants, l’anniversaire de mariage ou autre célébration.

Concernant les hôtels, si on veut s’offrir un séjour luxe, on a le choix entre plusieurs 4 étoiles, mais il y a surtout l’Hôtel Disneyland: un palace 5 étoiles…, qui se trouve pile à l’entrée du parc, avec vue sur Main Street. Il fait d’ailleurs partie intégrante du parc avec son architecture victorienne et, forcément, il ne peut pas être mieux situé. On y trouve des chambres et suites de toutes tailles, parfois avec terrasse privative et même étage privatif. Il y a aussi piscine intérieure, sauna, hammam, une salle de fitness et un spa où on peut se faire masser ou bénéficier d’autres soins, en duo avec son amoureux si on veut. Il y a aussi 1 bar et 2 restaurants raffinés, des salles de jeux et même un service garderie d’enfants et babysitting! En séjournant dans certaines suites de cette hôtel, vous bénéficiez en plus du Fast Pass VIP, donc c’est comme le Fast Pass (vous allez retirer un ticket aux attractions les plus courrues qui vous donne une heure de passage et vous ne devez plus faire la file; ça c’est un service gratuit pour tout le monde). Mais, avec le Fast Pass VIP, même plus besoin de retirer un ticket. Vous passez de toute façon devant tout le monde.