Départ pour un circuit en Thaïlande

Cette semaine, "La Grande Evasion" vous offre un circuit exceptionnel en Thaïlande (de 14 jours!), pour découvrir les lieux les plus emblématiques du pays. C’est un circuit proposé par notre partenaire BT Tours, tout compris et en français… C’est un circuit idéal si vous n’avez jamais été en Thaïlande, surnommée le Pays du Sourire, car les gens sont véritablement adorables. Pour vous situer, la Thaïlande, c’est un pays d’Asie du Sud-Est, voisin de la Malaisie, du Myanmar et du Cambodge; un pays où on trouve de célèbres stations balnéaires (comme à Phuket) et des plages de rêve, une cuisine pleine de saveurs, mais aussi des traditions bien ancrées, avec des nombreux temples bouddhistes à visiter. C’est tout ça que vous allez découvrir durant ce circuit, et bien plus encore…

D’abord, on va découvrir la capitale, Bangkok, où on va atterrir… Une véritable mégapole de 9 millions d’habitants, avec des gratte-ciels, énormément de circulation et de pollution, des shopping-centers très modernes. Mais, on va aussi découvrir une Bangkok plus traditionnelle et plus au calme, en la découvrant notamment par l’eau, en se déplaçant sur son fleuve, le Chao Praya, qui coupe la ville en 2 et permet de rejoindre facilement, en bateau-bus ou taxi, le quartier chinois et son marché, ainsi que les temples les plus emblématiques…

On quitte ensuite Bangkok pour se diriger vers le Nord de la Thaïlande… On fait avant cela un petit crochet par le Sud-Est de Bangkok pour aller visiter, en pirogue, le marché flottant de Damnoen Saduak. Et puis, effectivement, direction le Nord, pour aller voir notamment le Pont de la Rivière Kwai (le film a montré que l’histoire de ce pont n’est pas très amusante; sa construction a causé de nombreux décès). Après, on partira visiter les premières capitales du Siam (le nom de la Thaïlande au Moyen-Age), Ayutthaya et Sukothaï, qui sont aujourd’hui des parcs archéologiques classés par l’Unesco où on voit encore les ruines de superbes palais, temples et monastères. On arrive ensuite tout au nord de la Thaïlande, à Chiang Mai, une ville très spirituelle, avec de nombreux temples et notamment le Doi Suthep, posé au sommet des, à 1601 mètres d’altitude. Chiang Mai est aussi une ville d’artisanat et de traditions et cela attire de nombreux touristes qui viennent se former, par exemple, à l’art du massage, de la cuisine et au bouddhisme.

Entre toutes les visites culturelles, on aura l’occasion de participer à d’authentiques expériences thaïlandaises… Par exemple, parmi les nombreuses spécialités culinaires que vous goûterez, vous pourrez tester les insectes grillés! Au programme également ou en option: une promenade en cyclo-pousse à la tombée du jour, les balades sur les marchés colorés, la visite d’un camp d’éléphants (sacrés, en Thaïlande)... Vous pourrez également vous faire masser ou encore participer à un dîner kantoke, où on mange les plats du nord, assis en tailleur, en regardant les danses traditionnelles.

Et enfin, pour les 4 derniers jours, on reprend l’avion en direction les magnifiques plages de Phuket… Là, le programme, c’est sable blanc et aeaux turquoise, à moins que vous ne préfériez visiter l’île, où il y a aussi de belles choses à voir. On en reparlera cette semaine.