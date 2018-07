Direction la Charente-Maritime, dans la région de Nouvelle-Aquitaine, pour le club Belambra Les Mathes, à La Palmyre. On est entre l’île d’Oléron et l’estuaire de la Gironde. C’est un exemple des clubs Belambra parmi lesquels le gagnant de vendredi pourra choisir de partir… La Palmyre, c’est l’une des stations les plus ensoleillées de la Côte Atlantique. Ce club se trouve à 4 km de la plage de La Palmyre (sable fin) et à 8 km des côtes sauvages, où on pratique les sports de glisse. Les différents hébergements sont répartis dans une grande pinède, soit en hameau soit en chalets individuels. Il y a même des maisons perchées dans les arbres! Tout ça toujours avec piscine, resto, clubs enfants de 3 à 17 ans.

Et on est tout près d’endroits bien connus; vous avez cité l’Ile d’Oléron… On est à 40 minutes de route de l’Ile d’Oléron, à laquelle on accède via un pont gratuit de 3 km. Le pont vers l’île de Ré voisine est payant (16 euros l’A/R en été; c’est un peu plus loin de La Palmyre: 1h20 de route). Les 2 îles sont des petits paradis pour les amateurs d’écotourisme, avec une nature préservée qui sert de refuge aux oiseaux, des longues plages de sable blanc, des pinèdes, des marais salants, des bassins ostréicoles… Les îles sont assez plates (le point culminant sur Ré est à 19m), donc on les parcourt facilement à vélo sur des centaines de km de pistes cyclables, des pistes cyclables qu’on trouve d’ailleurs partout en Charente-Maritime et notamment le long de l’Océan, ce qui permet de s’arrêter pour se baigner sur les plages ou manger dans un joli port de pêche.

En parlant de manger, il faut évidemment déguster des huîtres… Le Club Belambra est à 20 min de Marennes-Oléron, célèbre pour son bassin ostréicole, le plus grand de France. On s’y balade à pied ou à vélo le long des chenaux et on s’arrête dans les cabanes colorées des ostréiculteurs pour déguster les huîtres sur place. Sur l’île d’Oléron, selon la tradition, il faut manger les huîtres avec des saucisses et du vin blanc: on gobe une huître, puis on mange un morceau de pain beurré, puis un morceau de saucisse chaude, puis on boit une gorgée de vin, et on recommence! En matière de boisson, c’est le Cognac qui est emblématique de la région, avec le plus grand vignoble de France après celui de Bordeaux: 80.000 hectares de collines et de plaines. On se croirait parfois en Toscane, sauf qu’on est au bord de l’Océan. C’est dans ce vignoble qu’on produit aussi le Pineau des Charentes, puisque le Pineau est produit à base de Cognac, mélangé avec du moût de raisin.

Le Club Belambra est également tout près de superbes villes et villages… La ville de Cognac (1h de route), mais aussi La Rochelle (avec son aquarium, à 1h aussi) et encore la ville de Rochefort (ville arsenal créée sous l’ordre de Louis 14), à 45 minutes. Ce sont toutes des villes classées "Villes d’Art et d’Histoire". En matière de villages, on va en voir de superbes sur les îles, mais aussi au sud de La Palmyre, le long de l’estuaire de la Gironde, comme Talmont-sur-Gironde, classé parmi "Les Plus Beaux Villages de France", une cité fortifiée sur une falaise avec vue sur son port en contrebas. Et enfin, il faut dire que La Palmyre est très célèbre pour son zoo, établi dans une pinède à 2 pas de la mer, surtout connu pour son Espace Grands Singes de 3 hectares, où cohabitent des chimpanzés, orangs outans et gorilles.