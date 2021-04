Citytrip en Ardèche : La Grande Évasion vous dit tout ce qu'il faut savoir sur cette région !

Pour terminer cette semaine consacrée à la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous vous proposons de retourner en Ardèche pour découvrir le Sud de l’Ardèche. Ce territoire est recouvert de vignes mais il est aussi très connu pour ses gorges. Les Gorges de l’Ardèche forment un canyon spectaculaire d’une longueur de 30 km parcouru par la rivière Ardèche. Cette rivière aux eaux cristallines a creusé les gorges au fil des millénaires. Ce site est devenu une réserve naturelle où l’on observe plus d’un millier d’espèces végétales et animales comme l’aigle de Bonelli, l’emblème des gorges.

Les gorges d'Ardèche - © Matthieu Dupont

Les gorges d'Ardèche Deux possibilités s'offrent à vous pour découvrir ces gorges. Depuis le haut ou depuis le bas. Nous vous conseillons de faire les deux ! Depuis le haut des falaises, vous pouvez suivre en voiture une route touristique avec une dizaine de miradors où vous pouvez vous arrêter pour profiter des plus belles vues. LA vue "carte postale", c’est celle qui donne sur le Pont d’Arc, une arche calcaire naturelle aux dimensions colossales : 60 mètres de long sur 54 mètres de haut. Elle passe au-dessus d’un méandre de la rivière et constitue la plus grande arche de la planète à avoir été creusée par une rivière qui coule toujours.

Le Pont d'Arc - © PHILIPPE DESMAZES - AFP

C'est tout aussi magnifique d’en bas, au cœur-même des gorges. Vous pouvez vous y baigner depuis des plages que vous pouvez explorer en rando ou bien en utilisant un incontournable : le canoë. Il est également possible de passer deux jours en canoë dans les gorges en vous arrêtant pour la nuit dans des aires de bivouac. Vous serez au plus près de la nature et le lever du soleil sur les parois rocheuses est magique!

Kayak dans les gorges de l'Ardèche - © Matthieu Dupont

L'Ardèche et ses grottes Les gorges de l’Ardèche ont aussi la particularité d’être criblées de grottes qui méritent le détour également. Le Sud de l’Ardèche est une destination appréciée des fans de spéléologie. C'est un très bel endroit pour s’initier en compagnie de moniteurs professionnels. Certaines grottes sont accessibles à tous, tout simplement à pieds et vous pourrez découvrir un monde souterrain fascinant. Des activités insolites y sont parfois développées, comme dans la Grotte Aven d’Orgnac, classée Grand Site de France, qui sert de lieu de vinification à plus de 10.000 bouteilles des meilleures cuvées des Vignerons Ardéchois.

La Grotte Aven d’Orgnac - © FRED DUFOUR - AFP

Une autre grotte étonnante que vous pouvez visiter : l’Aven-Grotte Forestière. Vous découvrirez toute une vie végétale qui s’y est développée avec des racines d’arbres qui tombent des plafonds au milieu des stalactites. Il faut visiter cette grotte avec une lampe frontale. Le soir, la grotte se transforme en Spélé’Hôtel, un bivouac où vous pouvez passer la nuit!

L’Aven-Grotte Forestière - © Amarnath La nuit, l'Aven-Grotte forestière se transforme en bivouac - © pontdarc-ardeche.fr

La Grotte Chauvet En Ardèche, c'est la Grotte Chauvet qui est la plus populaire. Elle est classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Celle-ci a été découverte récemment en 1994 et totalement par hasard par un groupe de spéléologues amateurs. Ces derniers ont eu la surprise de tomber nez à nez avec des fresques préhistoriques. La grotte abrite une fabuleuse réserve en la matière: plus de 1000 figures remarquablement conservées. Peintes il y a 36.000 ans, ces peintures rupestres sont les plus anciennes jamais découvertes. À elles seules, elles constituent un véritable trésor!

La Grotte Chauvet et ses fresques préhistoriques - © JEFF PACHOUD - AFP

Malheureusement, il n'est pas possible de visiter la grotte originelle pour éviter d'abîmer les fresques mais vous pouvez visiter une réplique exacte : la Grotte Chauvet 2. C'est très intéressant de découvrir ce travail de reconstitution où la moindre aspérité des parois a été refaite avec précision. Le clou du spectacle, c’est la fresque de 92 lions de 12 mètres de long représentés en mouvement parce que nos ancêtres de la Préhistoire se servaient des aspérités des parois pour créer des impressions de mouvement. Chauvet 2 se trouve sur les hauteurs de Vallon Pont d’Arc, tout près de l’arche du Pont d’Arc des Gorges de l’Ardèche. Vous pouvez aller la visiter avant ou après une baignade dans les gorges ou une virée en kayak.

Les Gorges du Doux En Ardèche, il n'y a pas la mer mais l’eau est omniprésente dans le département. Quand il fait chaud, vous pourrez vous baigner à de nombreux endroits, sauvages, dans la nature. Les Gorges de l’Ardèche sont les plus connues, mais il y a d’autres gorges et vallées sur le territoire où coulent de jolies rivières aux eaux translucides, comme dans les vallées de l’Eyrieux ou les Gorges du Doux, le long desquelles vous pouvez aussi suivre des itinéraires vélo et faire une pause baignade ou autres quand vous le souhaitez.

Les Gorges du Doux - © Ardèche Webzine

L’eau, vous l’apprécierez aussi du côté du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, ces montagnes qui sont d’anciens volcans où vous trouverez des lacs de montagne qui sont parfois des lacs formés dans d'anciens cratères.

Les Monts d'Ardèche avec ses anciens volcans - © Escursia

Il y a aussi des cascades, comme au Ray-Pic où l’eau de la rivière Bourges jaillit au milieu d’anciennes coulées basaltiques (des coulées de lave pétrifiée). Comme le site est sur d’anciens volcans, l’eau souterraine ressort parfois en sources chaudes chargées en minéraux bienfaisants pour le corps. C'est pour cette raison qu'au fil de l'Histoire, plusieurs stations thermales se sont établies dans les Monts d’Ardèche. Vous pouvez aller passer des séjours bien-être, comme à Vals-les-Bains.

Les cascades du Ray-Pic - © Tripadvisor

Les beaux villages d'Ardèche Dernière excursion en Ardèche à la découverte de ses beaux villages. L’Ardèche abrite certains des villages élus "Plus Beaux Villages de France" mais il existe un autre label: les "Villages de Caractère d’Ardèche". Il s'agit d'un label créé par le département en 1996 pour mettre en valeur ses plus belles communes rurales en favorisant leur conservation, en les aménageant pour y faire venir les curieux, en les dynamisant et en les rendant à nouveau vivants. L'idée est d’inverser la tendance et de rendre à ces villages leurs lettres de noblesse. Aujourd’hui, 21 villages d’Ardèche ont obtenu le label "Village de Caractère" et c’est mérité car ils sont superbes. Ce sont des villages médiévaux dans de superbes sites naturels.

Village d'Ardèche - © Shutterstock

Saint-Laurent-sous-Coiron L’un des plus récents à avoir obtenu le label est Saint-Laurent-sous-Coiron, un véritable nid d’aigle qui domine les plaines et les montagnes. Il est installé sur le massif volcanique du Coiron. La pierre basaltique (volcanique, noire) a servi en partie de matériau de construction au village. Les maisons médiévales ont des façades en damiers noirs et blancs avec une alternance de pierres noires et de pierres calcaires blanches. De plus, tout le village est dominé par une jolie église et les ruines d’un château.

Le village de Saint-Laurent-sous-Coiron - © Dupont Matthieu

Plusieurs parcours ludiques sont proposés pour découvrir le village et ses secrets notamment des parcours pour les enfants sous forme de jeux de pistes. La bonne nouvelle, c'est que c'est le cas dans tous ces Villages de Caractère. Un bon plan, si vous aimez les balades à vélo, il existe une boucle "La Lande à vélo" qui permet de relier sur une distance de 35km trois Villages de Caractère: Vinezac, Ailhon et Chassiers en passant par les vignes et des forêts en longeant des cours d’eau.

Voir de vraies empreintes de dinosaures C’est possible de voir de vraies empreintes de dinosaures sur la commune d’Ucel, au cœur des Monts d’Ardèche! En 2007, d’authentiques empreintes de pas de dinosaures ont été découvertes dans la nature sur une dalle en grès. On en comptabilise 320 au total. Ce sont les plus anciennes traces de dinosaures connues, elles datent d’il y a 225 millions d’années! Après un long travail de fouilles et de préservation, ce site unique a désormais été aménagé pour recevoir le public qui ne peut pas marcher sur les empreintes. Vous pourrez faire le tour et les voir au plus près en déambulant sur des escaliers et des plateformes.

Tournon sur Rhône - © Bernard Favre

