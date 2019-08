Citytrip à Nîmes

On vous emmène encore dans une très belle ville à découvrir pas loin du Club Belambra de La Grande Motte : on grimpe dans la voiture et 45 minute plus tard, on arrive à Nîmes ! Cette fois, on est dans le département du Gard (La Grande Motte est dans le département de l’Hérault). On est entre la Méditerranée et les Cévennes, et Nîmes est surnommée la "Rome française" car on y découvre encore un important patrimoine romain, à commencer par l’amphithéâtre (en plein centre-ville) qui est le mieux conservé du monde romain; la preuve est qu’il accueille encore de grands événements: plus de combats de gladiateurs, mais des concerts, manifestations sportives, corridas (Nîmes a une grande tradition taurine)... Il y a encore d’autres monuments romains bien conservés à Nîmes, souvenir de la ville (et colonie) romaine qu’avait fondé ici l’empereur Auguste. Nîmes s’est d’ailleurs portée candidate pour être classée au Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco, pour cet important patrimoine, qui, en plus, a la particularité d’être complètement intégré à la ville actuelle. Les monuments ne sont pas rassemblés sur un site archéologique.

Mais, même sans les monuments romains, le centre historique de Nîmes vaut la peine… D’autant que toutes les places et les boulevards ont été refaits récemment; les Nîmois disent eux-mêmes que leur ville n’a jamais été aussi belle. Ces boulevards sont ceux qui ont été tracés au 19e siècle sur le tracé des anciens remparts médiévaux. A l’intérieur de cette enceinte, il y a le centre historique médiéval et Renaissance, avec les petites rues piétonnes avec plein de magasins, des places pleines d’ambiance avec des terrasses de cafés et restaurants, et tous les hôtels particuliers avec de superbes cours intérieures. L’Office de Tourisme propose d’ailleurs une visite guidée à la découverte de ces cours intérieures.

Ce qu’il faut voir absolument, dans le centre de Nîmes, ce sont les Halles… C’est le marché couvert (ouvert tous les matins, sauf le lundi), plein d’ambiance, où on trouve un condensé des meilleurs produits du terroir. Petite liste de course, pour préparer un pique-nique 100% local: des "petits pâtés" (une petite bouchée de viande, dans de la pâte brisée), des olives picholines (olives vertes typiques du Gard), de la brandade (sorte de purée de morue, incontournable en apéro, sur des toasts). Prenez aussi, pourquoi pas, un ou deux fromages de chez Vergne (l’un des meilleurs maîtres affineurs de France) puis, pour un dessert léger, des fraises de Nîmes.

Donc, pour l’instant, on a fait un tour dans le centre historique, aux halles et aux arènes… Et puis, on fait quoi ? Il y a le choix ! Tous les musées sont gratuits, notamment le Carré d’Art, le grand musée d’art contemporain dessiné en 1993 par l’architecte Norman Foster. Il faut aussi aller se balader dans les superbes Jardins de la Fontaine, à 10 min à pied du centre historique, qui était l’un des premiers parcs publics d’Europe et encore l’un des plus remarquables, avec notamment d’authentiques monuments romains, des plans d’eau…

Pour plus d'infos : www.belambra.be : LE n°1 des clubs de vacances en France.