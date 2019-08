Citytrip à La Rochelle

On a déjà parlé de l’Ile de Ré, de l’Ile d’Oléron, du Marais Poitevin… On part explorer un autre lieu incontournable de Charente-Maritime, c’est la ville de La Rochelle… La Rochelle, qui se trouve à 1h15 du Club Belambra (au Nord) et qu’on peut combiner avec la visite de l’île de Ré qui se trouve juste en face (qu’on rejoint par le pont en 15 minutes de voiture). La Rochelle, c’est une ville à la fois élégante et charmante, avec des hôtels particuliers Renaissance, des maisons à pans de bois, où les rues commerçantes débouchent sur le Vieux-Port, entouré de terrasses de restaurants et de cafés; Vieux Port où trônent encore 3 tours médiévales, vestiges des anciens remparts de la ville… Le centre historique de la Rochelle est presque entièrement piétonnier donc c’est vraiment agréable de s’y promener ou d’y faire du shopping. Il faut savoir que La Rochelle est une précurseuse en matière d’écologie puisque ça a été la première ville de France à créer un secteur piétonnier (donc entièrement interdit aux voitures), mais aussi à mettre disposition des vélos jaunes (équivalents des Villo), déjà en 1976, avec de nombreuses pistes cyclables prévues. Donc vraiment sympa (et pas dangereux puisque pas de voitures) de visiter La Rochelle à vélo.

On peut donc visiter La Rochelle à vélo, mais il y a également des visites insolites qui sont organisées… Par exemple, on peut participer à des visites-enquêtes dans l’univers des personnages de Georges Simenon; l’auteur Belge, père de l’inspecteur Maigret, qui a vécu à La Rochelle dans les années 30. Du coup, la Rochelle est bien présente dans son œuvre. Et donc nous, on peut participer à une enquête de 2 heures à la poursuite d’une gentleman-cambrioleur, au départ du Vieux-Port. Il y a aussi des visites guidées sur des thèmes sympas, comme sur La Rochelle au temps des Bains de Mer (au début du 19e siècle, quand la Rochelle devient une station touristique). Chouette également: la visite sur le thème de la pêche, puisque la pêche à la morue à fait la fortune des armateurs de la ville. On va voir aussi comment se passe la pêche aujourd’hui, notamment en matière de nouvelles technologies. Et cette visite va nous emmener notamment au port de pêche de La Rochelle. Car, en fait, la Rochelle compte en tout 4 ports: le Vieux-Port, le port de pêche, le port de commerce, puis le port de plaisance, qui est le plus grand port de plaisance d’Europe (il peut accueillir près de 5000 bateaux!).

Et puis bien sûr, on ne peut pas parler de La Rochelle sans évoquer l’Aquarium… L’un des plus grands d’Europe, avec 12.000 animaux marins de l’Atlantique, de la Méditerranée et des Tropiques et notamment des requins, dans un aquarium géant, qui permet de les observer de près. L’aquarium, en juillet-août, est ouvert jusque 23h, donc une belle idée pour vous balader en soirée après le restaurant. Si vous venez avec des enfants, un parcours de visite et un audioguide ont spécialement été conçus, de même qu’une appli avec des jeux à réaliser sur place. Ca c’est pour l’aquarium, mais il y a également, à La Rochelle, de très beaux musées à découvrir, par exemple le Musée du Nouveau Monde, qui raconte les relations très étroites entre La Rochelle et l’Amérique depuis le 16e siècle, puisque c’était aussi un port important de commerce avec le Nouveau Monde, et aussi un point de départ pour de nombreux émigrants européens qui partaient tenter leur chance Outre-Atlantique…

