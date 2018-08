Cinq destinations où il est presque impossible de se rendre

Du lundi au vendredi de 11:00 à 13:00 sur Vivacité

La Grande Evasion vous accompagne tout cet été de 11h à 13h avec ses bonnes idées de découverte et de tourisme. Une belle façon de voyager sans bouger de chez soi ou de préparer ses prochaines vacances, voire… de les gagner puisque chaque semaine, VivaCité offre un séjour pour deux personnes. Ambiance conviviale et interactivité au rendez-vous, avec les auditeurs qui partagent leurs expériences de vacances et leurs bons plans avec Audrey et Philippe Jauniaux !