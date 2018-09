Ciné-tourisme : l'Office écossais du tourisme propose un guide local des lieux de tournage

De Harry Potter à James Bond en passant par "Downton Abbey", les films hollywoodiens et les séries télévisées ont maintes fois succombé au charme des paysages rugueux et sauvages de l'Écosse.

Pour fêter le 130ème anniversaire de l'inventeur écossais John Logie Baird, qui a contribué à la création de la télévision mécanique, l'Office du tourisme du pays a conçu un guide touristique dédié, appelé "TV Set in Scotland".

Cette brochure de 36 pages recense les lieux de tournage de 60 productions de ces 80 dernières années.

Parmi les hauts lieux cités, le château d'Inveraray. Les fans de "Downton Abbey" reconnaîtront le fictif château de Duneagle, aperçu dans l'épisode spécial de Noël 2012. On y trouve également des paysages familiers vus dans "Doctor Who" et "Eastenders".

Les blockbusters du cinéma ne sont pas en reste. Le viaduc de Glenfinnan dans les Highlands a servi de chemin de fer au Poudlard Express dans la franchise "Harry Potter". La somptueuse vallée Glen Etive a contribué à installer l'ambiance du film de James Bond "Skyfall" en 2012.

Le "set-jet" (ciné-tourisme) est désormais un segment majeur du tourisme. Récemment, le film "Crazy Rich Asians" a généré un intérêt particulier pour Singapour.

L'Islande et l'Espagne ("Game of Thrones") ou encore l'Irlande ("Star Wars: The Last Jedi") capitalisent également sur des atouts qui ont séduit le petit comme le grand écran.

