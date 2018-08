Carte postale de la Sicile

Cette semaine avec notre partenaire Emozioni, on vous emmène en Sicile ! Pour resituer, la Sicile c’est une île du Sud de l’Italie et la plus grande île de Méditerranée… La Sicile, sur la carte, c’est le ballon de foot dans lequel "shote" la botte italienne. C’est une île qui a à peu près la taille de la Belgique et, perso, c’est mon petit coup de cœur italien. Ce que j’ai aimé, ce sont les plages et les criques turquoise, les paysage montagneux, verdoyants par endroits et volcaniques à d’autres endroits (on pense évidemment à l’Etna qui est en activité sur l’île). J’ai aussi adoré les Siciliens, qui ont un caractère bien trempé mais qui sont adorables, bienveillants et chaleureux, et si on voyage avec des enfants, on est carrément des stars.

Il faut aussi parler de la gastronomie, très influencée par le monde Arabe… La Sicile est seulement à 140 km de la Tunisie. Du coup, on goûte par exemple au cuscusu, du couscous de poissons à la sicilienne. On va s’attabler dans les ports face aux bateaux, ou dans une ruelle d’une cité historique. Et puis, c’est important, le climat est génial en Sicile. On est dans l’une des régions les plus au Sud de l’Europe et qui est aussi l’une des plus chaudes. J’y ai été fin octobre et il faisait encore 27°c. D’ailleurs, si vous allez en Sicile pour visiter les nombreux sites et villes historiques, évitez le plein été, qui est torride.

En parlant des sites et villes historiques, on a l’embarras du choix et on en prend plein les yeux… Il y a énormément de sites puisque la Sicile, vu sa position géographique, a été colonisée par les grecs, puis par les Romains, les Germains, les Phéniciens, les Musulmans et enfin les Normands... Donc il y a des souvenirs sur l’île de toutes ces civilisations. Ce qui est magnifique, ce sont notamment toutes les villes baroques, comme Syracuse, dont le centre historique est classé par l’Unesco et est installé sur un îlot fortifié, relié au reste de la ville par des ponts. Syracuse a été l’une des grandes puissances de la Grèce antique (on trouve d’ailleurs des vestiges archéologiques de cette époque) mais, dans le centre historique, on se balade dans des ruelles et des places avec de magnifiques palais et églises baroques (17e siècle), qui paraissent un peu délabrés; mais on trouve à l’intérieur des boutiques de créateurs, des galeries d’art, des bars branchés… Le contraste crée une ambiance incroyable.

La Casa Damma, où les gagnants vont séjourner, se trouve à 2 pas de Syracuse… Donc les gagnants vont pouvoir y aller tous les jours s’ils veulent pour profiter de l’ambiance. Les gagnants auront aussi une voiture de location et pourront donc partir à l’aventure et rejoindre notamment les villes de Catane et Noto, ainsi que les vignobles vers Sortino, Carlentini, Ragusa… Tout ça se trouve à moins d’1h de la Casa Damma. Et si vous voulez grimper l’Etna, le volcan, c’est possible; il est à 1h30 de route. Et puis, vous trouverez de très belles plages (avec eaux turquoise et sable fin), à 20 minutes de la Casa Damma. Et cette Casa Damma, il faut en parler! C’est une ferme typique, en carré (au look de ranch mexicain); une ferme d’agritourisme, c’est-à-dire une ferme où on peut loger pour découvrir la vie rurale, et la gastronomie, aux côté des habitants. La Casa Damma elle, compte 8 chambres d’hôtes vraiment charmantes et tout confort. Sur place, il y a aussi une piscine dans le jardin et un délicieux resto du terroir. On peut aussi participer à tes ateliers de cuisine également!