Carte postale de l'Aude, Pays Cathare

On vous offre des vacances dans l’Aude cette semaine; un département du Sud de la France, dans la région Occitanie. C’est une destination où on peut faire tout ce qu’on aime généralement faire en vacances et il y a en a pour tous les goûts… D’abord, il y en moyenne 300 jours d’ensoleillement par an. Ensuite, il y a la mer: 47 km de côte le long de la Méditerranée, avec des plages de sable fin, où on peut pratiquer tous les sports nautiques, et tout l’Art de vivre méditerranéen qui va avec, avec les fruits de mer à déguster dans les anciens villages de pêcheurs et dans les paillottes les pieds dans le sable… Les gagnants de cette semaine pourront largement profiter de la plage puisque le camping 4 étoiles qui va les accueillir (le camping LVL les Aygades, à Gruissan) est presque entièrement entouré par l’eau, avec l’étang de Mateille d’un côté et la Méditerranée de l’autre.

Et pour ceux qui préfèrent la montagne, l’Aude est enserrée par 2 massifs montagneux: il y a la Montagne Noire au Nord et les Pyrénées au Sud. Entre la mer, les plaines et les montagnes, on a donc des paysages très variés, avec des lagunes, des garrigues, des forêts, des vallées, des gorges, des sommets et des vignobles absolument partout (l’Aude est une grande terre de vignobles, où on produit d’excellents vins AOC)… Et au milieu de ces paysages, coule le Canal du Midi, un canal historique du 17e siècle, classé par l’Unesco, que l’on peut longer à vélo sur les anciens chemins de halage ou en louant un bateau sans permis puisque le Canal ne sert plus qu’à la navigation de plaisance. On loge à bord du bateau et on s’arrête dans tous les petits villages de charme borde le canal, pour visiter ou manger en terrasse un bon cassoulet, arrosé d’un bon petit vin des Corbières ou du Minervois. On peut d’ailleurs s’arrêter à Castelnaudary, la capitale du cassoulet.

L’Aude, c’est une magnifique destination pour les amateurs du Moyen-Age… Il y a de nombreuses abbayes et églises romanes à visiter, des villages médiévaux, mais aussi les fameuses Citadelles du Vertige: des châteaux forts perchés sur des éperons rocheux, parfois à 700m d’altitude, avec tout autour des panoramas grandioses. Certains de ces châteaux ont servi d’abri aux Cathares. Les Cathares étaient des catholiques dissidents qui étaient considérés par l’Eglise comme des hérétiques et qui ont été persécutés. Certains châteaux sont très célèbres, comme Quéribus, Peyrepertuse, Puilaurens… Et, pour les plus motivés et sportifs, il existe un Sentier Cathare, un circuit de randonnée de 250 km en 12 étapes, à la découverte de ces châteaux et des paysages qui les entoure.

Le Moyen-Age, dans l’Aude, c’est aussi la cité de Carcassonne… La cité médiévale de Carcassonne, c’est l’ensemble médiéval le plus remarquable d’Europe et il est d’ailleurs classé par l’Unesco (comme le Canal du Midi d’ailleurs). La ville est encore entourée par ses remparts de 3 km et 52 tours. Autre superbe ville historique, à 2 pas de la mer cette fois: Narbonne; Carcassonne et Narbonne qui peuvent d’ailleurs faire l’objet de citytrips depuis la Belgique car on y est très rapidement. Il y a des vols directs Charleroi-Carcassonne et des TGV directs Bruxelles-Narbonne. En voiture, l’Aude est à 9-10h de la Belgique. Infos: www.audetourisme.com