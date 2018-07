Bons plans pour visiter Bangkok

Chaque jour, on vous raconte un peu du voyage en Thaïlande à gagner vendredi, ce circuit de 2 semaines, en français, offert par BT Tours. On vous parle de Bangkok aujourd’hui, la capitale de la Thaïlande, où le circuit commence… Bangkok peut faire peur de prime abord, pour son côté mégapole de 9 millions d’habitants (19 m°) pour l’agglomération), avec énormément de trafic, des shoppings centers énormes, de hauts immeubles, de la pollution… Néanmoins, c’est une mégapole où les gens sont adorables (on est au Pays du Sourire) et où les quartiers les plus animés et modernes côtoient des quartiers authentiques, des marchés colorés, des temples bouddhistes.

Un bon plan pour visiter Bangkok agréablement, en dehors des foules, c’est de le faire par le fleuve… Le Chao Praya, qu’on parcourt en bateau-bus ou en bateau-taxi, et c’est ce que vous allez faire pendant le circuit. Par le fleuve, on rejoint les monuments les plus emblématiques de la ville et le quartier chinois, où vous irez vous balader pour dégoter herbes, potions et porcelaine, et pourquoi pas faire un stop chez un coiffeur pour une coupe à un prix dérisoire. Au niveau des moyens de transport, vous aurez aussi l’occasion de tester le métro aérien, qui permet, depuis 1999, de décongestionner une partie du trafic. Chouette de découvrir la ville depuis le haut.

Vous nous parliez de monuments emblématiques qu’on rejoint via le fleuve; ce sont lesquels? On ira voir le Palais Royal, construit au 18e siècle et qui s’étend sur 29 hectares en différents bâtiments à l’architecture sublime. Le roi actuel y habite toujours, mais les lieux servent aussi de bureaux au gouvernement. En parlant du roi, sachez qu’il est vénéré en Thaïlande. D’ailleurs, si vous posez votre sac par terre dans un restaurant, par exemple, on viendra tout de suite vous le ramasser pour pas que le visage du roi (qui se trouve sur les billets dans votre portefeuille) se retrouve à hauteur des pieds, partie "impure" du corps. Ca vaut aussi pour vos photos de famille d’ailleurs!

Dans l’enceinte du palais royal, on visite aussi un temple important: c’est le Wat Phra Kheo, connu pour son bouddha d’émeraude, qui est la représentation de bouddha la plus vénérée de Thaïlande. C’est un bouddha très précieux, mais, perso, j’ai été plus impressionnée par un autre Bouddha, que vous verrez aussi, cette fois dans le temple du Wat Pho. Il s’agit d’un bouddha couché et entièrement doré de 46m de long et 15m de haut. C’est aussi au Wat Po qu’on trouve l’école de médecine thaïlandaise où sont enseignées les pratiques du massage thaï traditionnel. En tout cas, puisqu’on parle de temples, en Thaïlande, on ne peut pas les visiter avec ses chaussures, mais on vous prête des claquettes. Et, dans les temples et monastères, quand vous rencontrez les bonzes, ne jamais s’asseoir en tendant les pieds vers eux. C’est malpoli! Ce qui est aussi considéré comme grossier, dans le bouddhisme, c’est de s’énerver. Du coup, si vous espérez obtenir quelque chose en vous énervant, c’est râpé. Au contraire, les Thais, vont vous tourner le dos, sans s’énerver, eux!

Dernière visite pour la route à mentionner à Bangkok: le marché aux fleurs de Pak Khlong. C’est normalement un marché de gros, pour les commerces et les hôtels, mais on peut s’y balader. C’est au bord du fleuve. Il est ouvert 24h/24 et les couleurs et senteurs sont incomparables, entre fleurs de lotus, orchidées et jasmins.