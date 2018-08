Belambra sur la Côte d'Azur

On vous a déjà parlé des nombreux clubs Belambra sur la Côte Atlantique. Mais il y a aussi des clubs côté Méditerranée et notamment sur la Côte d’Azur. Peut-être une destination que choisira notre gagnant de demain… Je vais vous parler du Club Belambra de la Colle-sur-Loup, à 5 min en voiture du superbe village de Saint-Paul-de-Vence; un club qui surplombe une colline et construit comme un village provençal, entouré de pinèdes et d’oliviers, dont on peut profiter même en hiver. On est à 30 min de Grasse (avec ses parfums) et de Nice, à 40 min de Cannes et des Iles de Lérins (où fut emprisonné le Masque de Fer). On est aussi à 40 min du village d’Eze, de Marineland, à Antibes (le plus grand parc à thème marin d’Europe) et à 45 minutes de Monaco, à visiter dans les pas de Grace Kelly. Mais, comme on est tout près de Saint-Paul de Vencee, autant dire que ce sera notre QG. Et quel beau QG… Il s’agit d’un village médiéval perché, encore entouré par ses remparts, avec une vue incroyable sur la mer, vu que la Méditerranée n’est qu’à 10 min de route. C’est le pur village provençal, avec sa place du jeu de boules ombragée par des platanes, ses lavoirs, ses fontaines, ses marchés 5 fois par semaine…

C’est aussi un village d’artistes, et cela, depuis les années 20, C’est l’époque où les premiers peintres (Paul Signac, Raoul Dufy, Chaïm Soutine…) sont venus y poser leurs chevalets, séduits par la lumière et le charme de l’endroit. Plus tard, il y a eu aussi Matisse, Picasso, Braque, Miro, le belge Folon et Chagall, qui y a passé carrément les 20 dernières années de sa vie (il est d’ailleurs enterré au cimetière local). Il y a eu aussi les vedettes de cinéma, qui fréquentaient la Côte d’Azur pour le festival de Cannes et les studios de tournage de Nice, toujours en activité depuis 1919.

Parmi ces vedettes, il y a eu Yves Montand et Simone Signoret, qui se sont rencontrés à Saint-Paul en 1951 et se sont mariés ici. Ils ont même vécu un temps dans une maison du village, comme Jacques Prévert. Ils se sont rencontrés à l’Auberge de la Colombe d’Or, LE rendez-vous des artistes, qui est toujours en service, tenu par la même famille, qui expose toutes les œuvres reçues par les artistes, en échange d’une nuit ou d’un repas. On peut aller y luncher (25 euros) dans le magnifique-jardin et admirer en même temps les œuvres originales de tous les grands noms que je viens de citer. C’est une véritable auberge-musée, qui sert de la cuisine provençale, et qui est connue pour ses assiettes froides avec poivrons grillés à l’huile d’olive, oignons confits, fèves, anchois, aubergines; de première qualité.

Outre cette auberge, on peut faire plein de découvertes dans les pas des artistes… Il y a des visites guidées dans les pas de Chagall et de Prévert, ou encore des initiations aux boules, comme à l’époque où Lino Ventura tirait et pointait avec Yves Montand. Il faut aussi aller voir la chapelle des Pénitents Blancs décorées par Folon et la Fondation Maeght, qui abrite l’une des plus importantes collections européennes d’œuvres du 20e siècle. Et aujourd’hui encore, le village est rempli d’ateliers d’artistes et de boutiques d’artisans, qui proposent d’ailleurs aux visiteurs des initiations à la poterie, à la sculpture, à la peinture… On peut aussi suivre des cours de cuisine et de pâtisserie (pour adultes et enfants) à l’Ecole du Chef étoilé Alain Llorca, qui a un bistrot à Saint-Paul et son resto étoilé à La Colle-sur-Loup…