Belambra à La Grande Motte, en bord de Méditerranée

On est dans le Sud de la France, au club Belambra de la Grande Motte, installé en pleine nature… dans une pinède, avec plein de balades possibles ; il est pile au bord de la mer Méditerranée et de la plage, avec, sur place, pour vous baigner également : piscine, espace aquatique de 1000 m² avec vue sur le plan d’eau du Ponant, une base nautique... Et pour vous situer : La Grande Motte, c’est une station balnéaire et un port de plaisance du département de l’Hérault, dans la région Occitanie. On est aussi à la frontière avec le Var (région Provence-Alpes-Côte d’Azur) ; des noms qui évoquent la plage et le soleil…

En fait, la Grande Motte, c’est une station balnéaire qui a été créée de toute pièce dans les années 1960… On a tiré profit d’un terrain marécageux au bord de la mer et de la Camargue ; le but était de concurrencer les stations espagnoles. L’originalité, c’est que l’architecte, Jean Balladur, a créé des immeubles en forme de pyramides blanches, notamment pour que chaque occupant ait, de son appartement, une vue différente, avec une terrasse ou un balcon. Entre les immeubles et la plage, il n’y a qu’un sentier piéton (pas de route-promenade comme dans les stations balnéaires classiques) et les immeubles sont au milieu d’une pinède avec de l’eau de toute part, puisque la station est entourée par 2 étangs, mais aussi par la mer. On aime ou on n’aime pas ces immeubles des années 60, mais en tout cas c’est la seule des stations balnéaires "nouvelles" de France à avoir été classée Patrimoine du 20e siècle pour son originalité. Et la situation est vraiment belle.

Et puis, La Grande Motte, c’est un excellent point de départ pour de nombreuses découvertes, à commencer par la Camargue… La Grande Motte se trouve à l’entrée Ouest de la Camargue et de son parc naturel régional, qui s’étend sur 150.000 hectares. La Camargue, ce sont ces paysages particuliers formés par le delta du Rhône, avec des zones marécageuses, des marais salants, des prairies, des rizières, des dunes… ; une zone qui sert de paradis à 350 espèces d’oiseaux, dont de nombreux flamants roses. En Camargue, on trouve de véritables cow-boys, les gardians, qui élèvent des taureaux, ainsi que de superbes chevaux (les "Camargue").

Il y a aussi de très belles villes historiques à voir dans le coin… Notamment, en Camargue, il faut visiter Aigues-Mortes (à 15 minutes du Club) avec ses remparts au bord de son marais salant rose. Il y aussi les Saintes-Maries-de-la-Mer (35 min), lieu de pèlerinage important pour les gitans. Et puis, il y a Arles (50 min), classée par l’Unesco parce que c’est la ville du monde qui abrite le plus de monuments romains, après Rome. Et puis, si on sort de Camargue, on peut citer Montpellier, qui est à 1/2h, Nîmes qui est à 45 minutes et Avignon qui à 1h.

