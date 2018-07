Arrivée en Allemagne... Francfort !

On continue à vous raconter la croisière romantique qu’on vous offre cette semaine avec Croisieurope. On vous parlait hier de Strasbourg, en Alsace, où on embarque sur le bateau pour commencer la croisière. Après une première nuit sur l’eau, on arrive en Allemagne… On est entrés en Allemagne en suivant la rivière Main (un affluent du Rhin) et on se réveille au petit matin en plein centre historique de Francfort. Francfort, c’est la 5ème ville d’Allemagne, c’est aussi la ville natale de l’écrivain Goethe, connue pour son centre financier, ses gratte-ciels et son siège de la Banque Centrale Européenne. Mais le centre historique est resté authentique et il est très animé et on va le visiter, soit par nous-mêmes soit grâce aux visites guidées proposées par Croisieurope.

Avec la visite guidée, on va commencer par faire un tour panoramique de la ville en autocar pour s’imprégner de l’ambiance cosmopolite. On ira aussi se promener dans la vieille ville médiévale, le "Altstadt" et notamment sur la place principale, le "Romerberg", où se tient l’hôtel de ville et où ont lieu les grandes manifestations festives, à commencer par le Marché de Noël. En fait, il faut savoir qu’une grande partie du centre historique a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale et il fait l’objet d’une restauration depuis plusieurs années. Et les travaux sont tout bientôt terminés; on va inaugurer la "New Old Town" en grandes pompes le week-end du 28 septembre, avec de nombreuses festivités au programme.

Le tour de la ville avec Croisieurope comprend aussi la montée au sommet de la Main Tower… Qui se trouve dans le quartier de "Mainhattan", un jeu de mot puisque c’est une référence au Manhattan de New York, mais aussi au Main, qui est la rivière qui traverse la ville. Ce quartier est le centre des affaires, avec les gratte-ciels et la Main Tower est la plus haute tour de la ville, tout en verre, d’où on a une vie panoramique sur la ville. C’est magnifique d’observer le contraste entre le quartier des affaires avec tous les buildings, le quartier de la vieille ville et la forêt en arrière-plan, qui est l’une des plus grandes forêts urbaines d’Allemagne.

Après la visite guidée, on peut choisir de rentrer en car au bateau ou alors de profiter d’un peu de temps libre en ville… Profitez-en pour parcourir les petites rues du Quartier de Sachsenhausen avec ses maisons à colombage, par exemple. Vous pourrez aussi goûter les spécialités locales, comme l’Ebbelwei, une sorte de vin à base de pommes (ce n’est pas du cidre), qu’on boit pur ou dilué dans de l’eau pétillante. Pour en boire, vous aurez le choix entre les nombreuses tavernes de la ville, où vous pourrez aussi goûter, la "Sauce Verte de Francfort" faite à partir de plusieurs herbes et plantes (bourrache, cerfeuil, cresson, persil, pimprenelle, oseille et ciboulette). On la mange avec des œufs durs et des pommes de terre.

Et puis, Francfort est un paradis du shopping, donc on peut faire les boutiques! Vous pouvez aller dans la rue principale, la Zei, ou dans les boutique de luxe de la Goethestrasse. Mais il y a plein d’autres endroits, à tel pont que la ville a créé une appli appelée "Frankfurt Shop-Finder" pour vous orienter dans les rues et trouver les meilleures boutiques pour vous, en fonction de ce que vous cherchez. Et pour vous reposer après tout ça, vous pouvez aller profiter des nombreux parcs de la ville, et même pourquoi pas de la fameuse forêt de Francfort.

