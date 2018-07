Après Francfort... la Vallée de la Moselle

On vous raconte chaque jour de nouvelles escales de la croisière romantique en Allemagne à gagner demain grâce à Croisieurope. On a déjà parlé de Strasbourg, où la croisière démarre; également de l’escale à Francfort. Après Francfort, le bateau quitte la rivière Main pour la Moselle, avec sa superbe vallée… La Moselle allemande offre de superbes paysages à découvrir depuis l’eau, très romantiques, avec un relief verdoyant plantés de châteaux et villages médiévaux; des paysages recouverts de vignobles en terrasses. La Moselle est en effet une région viticole, connue surtout pour son vin blanc et ses cépages Riesling, Muller-Thurgau, pinot blanc et Elbling. C’est une région romantique au niveau des paysages mais aussi au niveau artistique, car elle a accueilli des nombreux artistes (peintres et poètes) du Romantisme, courant du début de 19e siècle, qui s’opposait à l’art classique et rationnel des siècles précédents.

Première escale sur la Moselle: la petite ville de Cochem… Une cité médiévale qui s’étend au bord de l’eau, avec des ruelles bordées de maisons à colombages aux toits d’ardoise, et encore entourée par ses remparts, puis par ses vignobles, avec les collines verdoyantes en arrière-plan direct. Puis, surplombant le tout: un superbe château néo-gothique, avec des tourelles pointues et un beffroi. Il fait un peu penser au château de Dracula. Vous pourrez aller visiter ce château, intéressant pour son look et sa vue sur toute la vallée, mais aussi pour son histoire. C’est un château qui date de l’an 1000, mais il a été détruit par les Français au 17e siècle. Pour le reconstruire, on a utilisé les plans originaux ce qui en fait un des seuls châteaux allemands rénovés qui a son allure d’origine. Pendant la visite guidée, on aira voir la salle à manger, la salle de chasse, la salle des chevaliers,... Pour l’anecdote, sachez que ce château propose pas mal d’activités. Par exemple, on peut y participer à des repas chevaleresque, dans la cave, en mangeant selon les us et coutumes de l’époque. On peut aussi s’y marier! Pour ceux qui préfèrent, Croisieurope propose une rando au départ de Cochem. On ira marcher, pendant 2h sur l’Apolloweg, un sentier qui traverse les vignobles, avec de beaux points de vue sur la rivière et les châteaux.

Ensuite, tout le monde remonte sur la bateau, et on reprend la navigation en direction de Coblence… Coblence se trouve pile au confluent (croisement) de la Moselle et du Rhin. D’ailleurs, le nom de Coblence vient du mot latin "confluentes" et il y a un promontoire, "le Deutsche Eck", avec la statue de Guillaume 1er (empereur allemand), qui marque le croisement entre les 2 cours d’eau. Donc très belle situation pour cette ville et très beau centre historique, qui est d’ailleurs inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. C’est l’une des plus anciennes villes d’Allemagne, fondée par les Romains il y a 2000 ans. A Coblence, on visite notamment le superbe palais des Princes Electeurs; ces princes qui étaient toujours 7 et qui étaient chargés de choisir l’empereur à l’époque de Saint-Empire romain germanique (17e/18e). Et puis, toujours à Coblence, vous pourrez emprunter le téléphérique jusqu’à la forteresse de Ehrenbreitstein, et bien sûr vous balader dans le centre historique, entièrement piétonnier et très animé, avec des brasseries en plein air, des tavernes et estaminets, où on se commandera un verre de vin de Moselle et l’une des spécialités locales, le, un gratin de pommes de terre au lard et aux oignons.

