Ambiance, art et culture aux Seychelles

Les Seychelles ont été peuplées par différents peuples (Français, Anglais, Africains, Chinois et Indiens) et tous ensemble, au cours de l’histoire de l’archipel, ils ont formé une culture propre, la culture créole. Ca se ressent dans la gastronomie notamment (on en a déjà parlé), mais aussi dans l’architecture et dans bien d’autres aspects… Aussi dans l’art, l’artisanat, la musique, la danse… Au niveau de l’architecture, quand on se balade dans les villes et villages, on voit aussi bien de belles maisons de maîtres de style que des maisons créoles colorées typiques (les cases créoles), avec souvent de nombreuses ouvertures pour laisser passer l’air marin, de grandes terrasses ou vérandas supportées par des colonnes. Les cases créoles sont souvent recouvertes d’un toit de palme ou de tôle ondulée, et le bois des Seychelles, comme le cocotier et le takamaka, est utilisé en déco. Et la plupart des hôtels utilisent l’architecture typique, qui s’intègre bien dans les décors exotiques.

L’architecture traditionnelle et coloniale, on la retrouve bien sûr aussi dans la capitale, Victoria, sur l’île de Mahé… Et notamment dans les rues commerçantes, où on va trouver des restaurants, des bars, des boutiques où on pourra dégoter des souvenirs locaux: confitures tropicales, du thé, des coquillages, des chapeaux ou des paniers tressés, des épices, de la vanille, de l’huile de coco... Mais le souvenir emblématique de l’archipel, c’est le coco-fesse. C’est la noix d’un cocotier qui s’appelle le coco de et qui a la forme de fesses. C’est la plus grosse graine du monde (elle peut peser jusqu’à 30kg!). On peut en acheter tel quel (c’est assez classe comme objet de déco, on dirait une sculpture), ou alors on en trouve des sculptée ou des décorées. Attention, il faut que votre coco-fesse porte un certificat de vente pour qu’il puisse quitter le territoire. En fait, chaque coco-fesse vendu légalement porte un numéro unique, ce qui permet à l’Etat d’éviter qu’on braconne les arbres. En tout cas, si vous voulez découvrir l’artisanat typique, vous pouvez aussi aller au Domaine des Val Prés, à Mahé, c’est un village artisanal où on voit les artisans à l’œuvre dans d’anciens bâtiments coloniaux d’une ancienne plantation. On y verra notamment des artisans qui fabriquent de superbes maquettes de bateaux (une spécialité des îles).

Et puis, la culture créole seychelloise s’exprime aussi dans la musique et dans la danse… Il y a une grande variété de danses et de musiques. Il y a le séga qui est pratiqué, comme dans d’autres îles de l’Océan Indien. Mais le Sega est originaire de la Réunion. En fait, la musique/danse propre aux Seychelles est la moutia, qui était trouvé tellement érotique par les autorités coloniales qu’elle a été interdite. La moutia, c’est une danse qui étaient pratiquée par les esclaves après leur dures journées de labeur, au son des tambours-moutia (de grands tambours plats faits avec de la peau de chèvre. En tout cas, vous verrez sur place que la musique et la danse font vraiment partie de la vie de tous les jours; les Seychellois sont de bons vivants; ils ont la "zwa de viv"! Et puis, aux Seychelles, l’art se manifeste aussi en peinture, avec des galerie d’art et ateliers d’artistes à découvrir; de l’art d’inspiration naïve, avec des couleurs vives pour évoquer la vie sous les tropiques. Parmi les artistes les plus connus, on peut citer Michael Adams, mais aussi Donald Adelaide, Egbert Marday ou Christine Harter…