A table aux Seychelles

Côté gastronomie, la cuisine des Seychelles offre un véritable tour du monde… On est déjà dépaysé avec les décors de carte postale des Seychelles, et on est aussi dépaysés dans l’assiette… On l’a déjà dit, la population des Seychelles est très métissée et c’est un mélange de toutes les cultures qui ont fait l’histoire de l’île: les colons européens, les esclaves africains, les immigrants chinois et indien. Et ces différents mondes ont fusionné aussi dans la cuisine, qui est très riche et délicieuse. Les Indiens ont apporté les currys. La Chine a inspiré les plats de riz et de nouilles sautés, servis avec du poisson à la vapeur. La France a laissé les mélanges aromatiques d’ail et d’herbes. Et de l’Afrique, l’archipel a gardé le lait de coco, le manioc et les infusions de bananes, par exemple. Et, à toutes ces influences qui se mélangent, il faut ajouter ce qui est 100% local, c’est-à-dire un grand choix de poissons et fruits de mer pêchés dans l’Océan Indien et une grande variété de fruits et légumes tropicaux, qui poussent au cœur des forêts luxuriantes.

Quand on est au resto, du coup, on commande quoi par exemple… Vous pouvez prendre tout simplement un poisson grillé: thon, raie, barracuda, mais aussi du homard… Et on met là-dessus un filet de citron vert. Il y a aussi le bourgeois, une sorte de gros poisson rouge, star des lagons seychellois. Les poissons peuvent être aussi servis, par exemple, avec une sauce aux fruits de la passion ou en curry (comme la viande d’ailleurs, avec ou sans lait de coco). Un plat de curry au lait de coco s’appelle un cari-coco et c’est une grande spécialité! Pour les accompagnements, vous aurez souvent du riz, du manioc ou des patates douces, mais aussi des légumes, du chutney (une sorte de confiture indienne) et la fameuse sauce piment, toujours servie à part… Toutes les préparations sont subtiles, grâce aux nombreuses épices utilisées: cannelle, cardamome, noix de muscade, gingembre, ail, chili, clous de girofle…

D’autres plats typiques à la carte? Par exemple la salade du milliardaire, à base de cœur de palmiers. Il y a aussi des plats insolites comme le cari de zourite, sorte de curry de pieuvre avec de la noix de coco râpée et des épices. Vous pouvez aussi déguster du cari de roussette, une chauve-souris, qui ressemble à du civet de lapin au niveau du goût et de la texture. Autre animal qu’on n’a pas l’habitude de cuisiner: le requin. On sert par exemple du satini rekin, de la peau de requin bouillie et finement hachée.

Et pour le dessert, qu’est-ce qu’on choisit? Par exemple des beignets de potiron au sirop de vanille, ou de l’ananas flambé ou tout simplement des fruits tropicaux, dont on fait des salades de fruits, des mousses ou des tartelettes. Et puis, si on a soif, on peut prendre des jus de ces fruits, ou alors on opte pour la bière locale (la Seybrew) ou la liqueur appelée Coco d’Amour, faite avec des cocos-fesses (sortes de noix de coco en forme de fesses, qui peuvent faire 30 kg). La bouteille est d’ailleurs en forme de coco-fesses. Il y a aussi évidemment le rhum local, avec des recettes particulières, comme le Buka, avec de l’ananas. Et on termine le repas le plus souquent avec un thé à la citronnelle. A savoir que tous ces plats et ces boissons se dégustent dans des cadres très variés, mais toujours magiques: dans des échoppes sur des marchés, dans des petits restos traditionnels dans une case créole ou dans un resto les pieds dans le sable. Ou dans des restos hauts de gamme, pourquoi pas dans des hôtels de luxe!