A la découverte de la Côte de Beauté en Charente-Maritime

Avec ce séjour au Club Belambra Les Mathes, on part la découverte d’un bout de littoral de la Charente-Maritime qui porte bien son nom : la Côte de Beauté… La Côte de Beauté, c'est la partie de la côte au Sud du Club Belambra et c’est la côte qui s'étire sur une trentaine de kilomètre le long de l'estuaire de la Gironde. Donc on se trouve à l'endroit où le fleuve se jette dans l'Atlantique. Qu'est-ce que cette côte a de particulier ? Au niveau des paysages, elle aligne des conques de différentes tailles (des baies qui sont bordées par des plages de sable, où l'on peut donc s'arrêter pour se baigner). Elle aligne aussi des stations balnéaires et des villages de charme, comme Talmont-sur-Gironde, classé parmi les Plus Beaux Villages de France, avec une situation extraordinaire puisque ce village est bâti sur une avancée de l'estuaire en bord de falaise, avec vue, en bas, sur le port, où on voit des yoles (les bateaux traditionnels des pêcheurs de la Gironde). La ville haute, sur la falaise, est encore entourée par ses remparts du 13e siècle, dont on peut faire le tour et, à l'intérieur des remparts, on découvre un ensemble de ruelles qui abritent des galeries d'art, des boutiques d'artisans...

Il y a encore d'autres villages de charme, que l'on peut découvrir en suivant la D 145. C'est la route départementale qui longe l'estuaire de la Gironde. Talmont-sur-Gironde se trouve donc le long de cette route, où on va passer des paysages marins à des paysages de marais et de vignobles. Comme autres villages, on découvre notamment Meschers-sur-Gironde, où des habitations troglodytiques ont été creusées dans les falaises, que l'on voit aussi très bien de bateau. Parce qu'on conseille aussi, bien sûr, de longer cette côte en bateau. Plusieurs compagnies proposent des sorties dans l'estuaire de la Gironde. Du bateau, on voit bien l'alignement des conques et on peut aussi débarquer sur un îlot situé à 7 km des côtes qui abrite le phare de Cordouan, le plus ancien phare de France encore en activité. Il mesure 60 mètres de haut et il a été façonné comme un palais (il est surnommé le "Versailles des Océans"). A l'intérieur, on visite notamment les appartements créés au premier étage pour Louis 14 (même si le roi n'y est jamais venu), ainsi qu'une chapelle avec de très beaux vitraux. Au sommet, la vue est à couper le souffle sur toute la côte et au-delà.

A ne pas manquer non plus, sur la Côte de Beauté, la capitale, qui est la ville de Royan... Royan, classée Ville d'Art et d'Histoire, à seulement 30 minutes du Club Belambra. C'est une cité balnéaire qui est intéressante notamment au niveau architectural puisqu'on y trouve un mélange de styles assez original. C'est-à-dire qu'on y trouve encore de belles villas Belle Epoque qui datent du temps où Royan était une station balnéaire en vogue auprès de l'élite qui venaient y prendre des "bains de mer", mais on retrouve aussi toute une architecture d'après-guerre, puisque Royan a en partie été démolie pendant la Seconde Guerre Mondiale, avec des tentatives de reconstruction parfois insolites, comme l'église Notre-Dame-de-la-Mer, bâtie entre 1955 et 1958, et qui a été dessinée comme un vaisseau, majestueux, avec un mât haut de 60 mètres qui est en fait le clocher. Il y a aussi le marché qui est à voir, dont l’architecture est insolite, et les étals sont réputés (ce marché a été élu Marché Préféré de Charente-Maritime 2019).

