Nicolas Peyrac se livre sur son amitié avec Michel Berger : "Il m’a appris l’élégance, à ne pas parler de soi"

Il revient également dans une autre discipline artistique, la photographie, avec un album de ses plus belles photos prises depuis 1967, intitulé So Far Away qui paraîtra prochainement.

Serge Van Haelewyn recevait Nicolas Peyrac sur Viva + pour aborder ses concerts acoustiques en Belgique ces 23 et 24 octobre. L’auteur-compositeur-interprète français de 72 ans revient aussi avec un album photos intitulé So Far Away.

Auteur de nombreux textes engagés et poétiques, Nicolas Peyrac a marqué la chanson française dans les années 1970 et 1980. Soulignons les plus fameux, Me parlez pas de couleur, censurée sur presque toutes les radios françaises de l’époque, celle qui pourrait le "représenter le mieux" mais aussi So Far Away From L.A en 1975.

Cette dernière chanson, il a mis un an à l’écrire car il ne trouvait pas le refrain adéquat. "Je m’étais décidé à faire le refrain en anglais avec une faute, car on ne dit pas So Far Ago mais So Long Ago. Comme je voulais faire le penchant avec So Far Away, j’ai mis So Far Ago et c’est resté. À chaque fois que je croisais Joe Dassin, il me disait : 'Tu sais qu’on dit So Long Ago ?' Je lui répondais : 'Je sais je l’ai mis exprès pour la rime'" se souvient-il.

Peyrac a aussi écrit et composé pour des artistes comme Marie Laforêt, Johnny Hallyday ou Gérard Lenorman. Il était également l’ami et le voisin de l’un des plus grands talents de la chanson française, Michel Berger. "Il m’a appris l’élégance, à ne pas parler de soi, car il ne parlait jamais de lui" indique-t-il. "Il avait un talent absolument hallucinant. Il était un grand musicien et un énorme mélodiste. Quand il a disparu, cela a changé ma vie. J’étais à Montréal en train de faire un voyage de repérage avant de m’y installer (NDLR : il a vécu pendant 15 ans au Québec) et cela m’a vraiment fait mal car j’ai pensé à toutes les choses que j’avais encore envie de lui dire".