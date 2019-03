les Tournaisiens sont là !

La Royale Compagnie du Cabaret Wallon Tournaisien se porte bien .

Ils sont venus nous rendre visite dans l'émission Hainaut-Rachènes ce lundi 18 mars : Michel Derache, Jean-Michel Carpentier et Pascal Winberg, tous membres de la Royale Compagnie du Cabaret Wallon Tournaisien. Ils venaient nous parler de leurs petits cabarets du mois de mars. Une compagnie riche de son histoire mais tournée vers l'avenir.

Il a aussi été question de la ducasse de Messines, la première ducasse de l'année à Mons, l'occasion de rencontrer Batisse et Lalie et de parcourir le marché aux fleurs du dimanche pour y acheter azalées et haïtes(jonquilles).

Vous vous laisserez aussi tentés par les objets fétiches de la ducasse: le Wawa ( petite boîte cylindrique en carton qu’on fait tourner autour d’un bâton et dont le bruit fait penser à l’aboiement d’un chien) ,le moulin, la gayole ( cage contenant un canari qui rappelle les cages à pinson qui étaient suspendues au façade des maisons) , le rossignol (petite poterie percée d’un trou et munie d’un bec ,quand on souffle par le bec cela produit un bruit comparable au chant du rossignol) .Enfin, pour les collectionneurs le sôdart est incontournable,il est différent chaque année :jadis les enfants de parents fortunés pouvaient se payer des soldats de plomb . Les plus pauvres ont décidé d’en fabriquer avec des pinces à linge (le petit sôdart s’appelle broque de bos).

Moulins dé l’ducasse dé Messines,

Wawas dins l’main des p’tits infants,

Tournez, tournez dins du printemps,

Qué l’Bon Dieu,dins leus yeux,dessine

El ciel dé l’ducasse dé Messines.

Tourniquets d’ducasse de Messines,

Rossignols,gayoles à pinsons,

Cantez comme el marchand d’cansons,

Qui fait su l’cœur dé s’mandoline

Canter tout l’ducasse dé Messines .

Extrait de Ducasse de Messines de Marcel Gillis