Les Filles Celles picardes ont chanté en direct dans l'émission Hainaut-Rachènes

Alexandra, Belinda, Dominique ,Eva et Célie accompagnées de leur pianiste Jean-Marie sont venues nous parler de leur spectacle"les filles Celles seont dins l'poste".

Cela fait 15 ans qu'elles ont pris les rennes de cette troupe picarde féminine. Elles disent et chantent sur des sujets d'actualités tantôt sérieux,tantôt drôles .Elle seront au foyer Saint-Brice à Tournai les samedis 16 mars à 20h et dimanche 17 mars à 16H et à la Halle aux draps vendredi 5 et samedi 6 avril à 20h et dimanche 7 avril à 16h .Enthousiastes et pétillantes, elles donnent un coup de jeune au picard tournaisien .

Il a aussi été question de carnaval avec des textes de jacques Carolus et Christelle Lemaire et nous avons entamé un feuilleton en borain intitulé : une nuit au théâtre avec Stefan-André et Georges Kelessidis.

Une petite expression de circonstance : Is sè r’chèn’tè comme èl djoû dès cindes èyè l’cras mârdi .Ils se ressemblent comme le mercredi des cendres et le mardi gras .Ce qui signifie qu’ils ne se ressemblent pas du tout. C’est le jour et la nuit .