Hainaut-rachènes en mode carnaval

David André et jacqueline Boitte, les ambassadeurs de la Louvière

jacqueline Boitte et David André sont venus nous rendre visite comme chaque mois pour évoquer les auteurs de la Louvière et les activités liées à ce début de printemps précoce. Il a été question du carnaval de Binche à travers les textes de quelques "scriveûs".Ils reviendront le mois prochain juste avant leur carnaval du laetare.

Nos amis de Charleroi étaient aussi de la partie "Su l'bord di Sambe". Michel Robert et Michel Meurée décortiquent l'actualité en compagnie de Jeanine et Léon Hansenne, de Pierre Yernaux et de Jean-Pierre Boudrez. Il a également été question du concours " Un auteur...une voix" dont voici le règlement.

Article 1

Ce concours récompensera l'auteur d'un texte inédit et un(e) interprète. Le prix de l'un n'entraînant pas nécessairement le prix de l'autre.

Le texte devra être rédigé dans une des langues régionales endogènes de la Fédération Wallonie-Bruxelles (wallon, picard, lorrain, champenois).

La forme est libre mais le thème de cette année sera la différence. Différence de points de vue, différence de nationalités, richesse de la différence, problèmes liés à la différence …Nous sommes tous différents. Nous n’avons pas la même couleur de peau, de cheveux…Nous sommes grands, petits…nous sommes vegan ou amateurs de viande…Nous aimons la littérature, le cinéma ou le sport… Donnez libre cours à votre imagination.

Une dizaine de textes seront sélectionnés. (Le jury a la capacité de modifier ce nombre).

Les auteurs retenus se choisiront chacun(e) un(e) interprète qui viendra défendre leur oeuvre lors d'une finale publique qui aura lieu le 1 décembre 2019. La finale sera enregistrée et diffusée dans les émissions "la size wallonne","Viva Wallonie" et "Hainaut-Rachènes"

Article 2

Chaque auteur ne peut envoyer qu'un seul texte.

Il comportera 20 lignes au moins, mais sa longueur ne devra pas excéder 3.500 caractères.

Le texte sera accompagné de sa traduction en français .

Article 3

Les envois seront reçus jusqu'au 30 juin 2019, le cachet de la poste faisant foi. Les textes seront envoyés en 6 exemplaires à l'adresse suivante :

Annie RAK

Rue de la paix, 18. 7370. Dour-Elouges

Article 4

Les envois ne porteront aucune mention permettant de reconnaître leur auteur.

Ils seront accompagnés d'une enveloppe fermée contenant le nom, l'âge, l'adresse de l'auteur et portant, comme seule indication le titre de l'oeuvre.

Article 5

Les interprètes choisis par les auteurs auront plus de 15 ans.

Article 6

Le concours sera doté de nombreux prix en argent dans les deux catégories (auteur ... voix).

Article 7

Les décisions du jury seront sans appel.

Article 8

Par leur participation au concours, les auteurs acceptent la mise en ondes et la diffusion éventuelle de leur oeuvre par la RTBF ainsi que l'utilisation scénique ou la publication de leur texte.

Un concours organisé par Vivacité avec le soutien du service des langues régionales endogènes de la fédération Wallonie-Bruxelles et du Crombel .