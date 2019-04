Bonnes fêtes de Pâques !

Eric Wattiez nous apprend à jouer de la "crwth" ....

Ce lundi 15 mars dans Hainaut-Rachènes, Bruno Delmotte était présent pour nous faire redécouvrir quelques auteurs tournaisiens : Paul Mahieu, Géo Librecht . Pierre Vanden Broeck nous a rejoint par téléphone pour évoquer le marché aux fleurs du vendredi saint à Tournai et la marche à bâton du lundi de Pâques au Mont Saint-Aubert .Eric Wattiez nous a raconté l'histoire d'el vake du lac des barbes accompagné de son instrument la crwth (prononcez crousse),un instrument d'origine galloise .

Philippe Yannart, nouveau président des Montois Cayaux nous a parlé de l'exposition consacrée aux années montoises du peintre "Anto-carte", une exposition visible à la salle Saint Georges à Mons jusqu'au 28 avril. Et puisque nous attendons tous le week-end de Pâques avec impatience, voici quelques expressions autour de cette fête :

Casser l’tiète au carême c’est dîner avec beaucoup d’appétit le samedi de Pâques .

Quant aux enfants, ils iront chercher les oeufs dans le jardin que leur aura déposé ,selon les régions, Madame la cloche ou Marie Pontoise..

Avoir eine imache à Pâques et ein queop d’pied au Noé, c’est avoir peu de choses d’abord et ensuite des ennuis.

Des fleurs de Pâques, ce sont des primevères .

Des figues d’après Pâques ce sont des informations qui arrivent trop tard .

S’faire pichnier l’vèle de Pâques ,se faire poissonnier la veille de pâques ,c’est entreprendre quelque chose trop tard .

J’ai eu cha pou mes oués d’Pâques : on dit cela au borinage quand on a eu un coup de malchance .

Il a fait ses Pâques à 11 ans : est une réponse que l’on donne à celui qui veut connaître l’âge d’un autre .