Vu l'actualité, il se lance dans le masque protecteur - Hainaut matin - 19/03/2020 Habituellement, ils façonnent les masques de gilles et confectionnent des costumes. Yves Seghers est louageur à Binche. Avec l'annulation des carnavals, les uns après les autres... Le travail manque... Et pour ne pas que les machines à coudre prennent la poussière, Yves a décidé de fabriquer des masques avec sa femme. Dans la région, le personnel médical doit faire face à cette pénurie. "Binche Soins", une équipe d’infirmiers et de kinés avait lancé un appel aux couturiers de la région. Et le louageur a répondu positivement. Il confectionne gratuitement des masques triple épaisseur ! Une interview de Guillaume Woelfle Une belle initiative ! Et ses masques, vous aussi vous pouvez les confectionner vous même de nombreux tutoriels pullulent sur le net ! Vous pouvez d'ailleurs en retrouver un sur notre site