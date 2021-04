Vous souhaitez vous initier au travail du bois mais vous ne savez pas par où commencer ? - Hainaut... Holy-wood est là pour les professionnels comme les débutants. Holy-wood c’est entre autres un atelier de menuiserie partagé à Mons. Thomas Leridez a voulu en savoir plus auprès de Bertrand Merckx et lui a demandé de quoi s’agit-il exactement ? « Il s’agit d’un atelier dédicacé à la menuiserie pour que des menuisiers autonomes puissent venir en accès libre, c’est-à-dire sans accompagnant, utiliser les machines de bonne capacité avec un grand espace. Ca se fait sous forme d’abonnement où le menuisier peut acheter simplement soit des heures de travail ou des espaces de stockage pour son bois et comme ça de manière autonome, il peut faire son projet. Nous sommes désireux de transmettre notre amour du bois et aussi un peu de la récupération, vu qu’on vient de là et on a donc décidé de lancer des ateliers d’initiation au bois avec des menuisiers confirmés qui vont apprendre simplement soit la menuiserie manuelle avec des outils manuels à fabriquer soi-même des choses, son objet ou bien apprendre à maitriser les outils électriques, soit le petit électroportatif ou bien même les plus grosses machines afin de pouvoir devenir autonome. » Différentes formules sont proposées en fonctions des heures et places de stockage dont vous aurez besoin pour réaliser votre projet. Plus d’infos : holy-wood.be