Vous ne verrez pas vos proches pour Pâques ? Faites-leur livrer des œufs !

Vous ne verrez pas vos proches à Pâques ? Faites-leur livrer des oeufs ! - 07/04/2020 Les cloches et les lapins ont-ils trouvé leurs fournisseurs de chocolat ? Auront-ils comme chaque année de l’aide d’artisans chocolatiers ? Nous avons posé la question à Marc Desagre du Manon d’Hor, un chocolatier d’Horrues, entre Soignies et Enghien. Marc est partiellement soulagé, parce que la période qui précède Pâques est primordiale pour son chiffre d’affaire annuel. « Le magasin est ouvert jusque Pâques. Après, ce sera un autre débat ». Parce que comme on peut le deviner aisément, ces trois dernières semaines ont été très calmes pour les chocolatiers : « moins de 60 % de notre chiffre d’affaire par rapport à l’année dernière » complète l’artisan. « Ce se comprend parce que les grands-parents ne verront pas leurs petits-enfants pour Pâques. » Certaines personnes ont sollicité le chocolatier pour des livraisons à domicile pour leurs proches. Voilà pourquoi Marc a mis en place un système de livraison, histoire d’aider Madame la Cloche et Monsieur Lapin ! Plus de petits œufs, moins de composition Cette année, la tendance est plutôt axée sur les sachets de petits œufs que sur les montages qui sont plus souvent offerts aux amis qui nous reçoivent par exemple. Cuberdon et Caramel beurre salé. On a des goûts assez variés dans les petits œufs ; des goûts fruités comme le litchi ou la myrtille. Les œufs au caramel au beurre salé et au cuberdon remportent un franc succès. D’où vient la tradition des œufs de Pâques ? Saviez-vous que l’œuf de Pâques symbolisait la fertilité, la vie et la renaissance ? Cela se comprend quelque peu, la clôture du Carême étant proche du début du printemps. Depuis l’Antiquité, l’œuf est associé à Pâques. A cet époque, il était interdit de consommer de œufs pendant le Carême. Les productions des poules étaient alors précieusement conservées pour être délectées le jour après que les prêtres les aient bénis et que les enfants les aient peints. Au 18ème siècle, les œufs frais sont vidés pour être remplis de chocolat. De là, naît l’œuf en chocolat dont les premiers moules sont de véritables coquilles d’œuf. L’œuf, la poule ou le lapin ? Les lapins n’ont aucun lien avec les œufs d’origine. Les chocolatiers auraient sculptés d’autres personnages que la poule et l’œuf. Selon les régions, l’un comme l’autre symbolise Pâques. En Belgique, la cloche l’emporte sur le lapin.