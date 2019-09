Vous ne trouverez pas moins cher pour les vêtements d’enfants ! - hainaut matin - 18/09/2019 Ils font mieux que les soldes, les ventes privées et les magasins outlet. Dans la boutique de la Petite Maison de Colfontaine, vous trouverez de quoi rhabiller vos enfants de 0 à 10 ans pour l’hiver à petit budget. Et l’association n’a pas que le vide-dressing en charge Jean-François Hubert nous parle de l’association soutenue par Viva for Life. Rue Saint-Pierre 125 à Colfontaine 0472/ 43 43 15