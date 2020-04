L’ail des ours, allié vitamine C et contre le cholestérol ! C’est la plaine saison de l’ail des ours ! On en trouve dans les bois et de nos jours dans beaucoup de jardins. Si vous aimez son arôme bien prononcé, c’est maintenant que vous cueillez et cuisiner celui que l’on appelle aussi ail sauvage ou l’ail des bois. C’est aussi l’une des plantes européennes qui contient le plus de vitamine C antioxydante. A première vue, vous pourriez le confondre avec le muguet, tant les feuilles sont similaires. Mais attention, l’ail des ours est comestible alors que le muguet est hautement nocif ! Les fleurs complètement différentes vous aideront à les distinguer aisément.

Que puis-je en faire ? Comme l’ail traditionnel, l’ail des ours se cuisine à différentes sauces. Son goût plus frais et plus prononcé que celui de l’ail blanc ou rose. Malgré sa puissance en arôme, l’ail des ours serait plus digeste que l’ail sec.

Vous n'imaginez pas tout ce que vous pouvez faire avec de l'ail des ours - © Westend61 - Getty Images/Westend61 En poudre, en pesto ou dans l’huile pour en profiter toute l’année. L’ail des ours se récolte entre avril et juin. Pour en profiter plus longtemps, séchez-le, au four, en fagot à l’air libre tête en bas ou au déshydrateur. Conservez-le en poudre, faites-en un pesto ou trempez la poudre dans de l’huile. Vous pouvez aussi le congeler au risque qu’il perde un peu de puissance en goût. Ses vertus médicinales Tout comme l’ail commun, l’ail des ours est excellent antiseptique digestif. Grâce à ses propriétés, il désinfecte l’intestin et soulage les ballonnements, les maux d’estomac et les diarrhées. L’ail sauvage est aussi un puissant dépuratif qui stimule la circulation sanguine et diminue la pression artérielle. Il fluidifie le sang et lutte contre les dépôts de cholestérol. Il est aussi un antibiotique naturel administré pour soulager les infections virales et respiratoires. Si vous souffrez de rhumatisme et d’arthrite, l’ail des bois pourra aussi vous aider à soulager vos maux. Cela fait bien longtemps que les vertus de l’ail des ours sont reconnues. Les Celtes et les Germains l’utilisaient pour se purifier. Selon les Germains, il donnerait une " force d’ours " à tout qui le consomme ! Au Moyen-Age, il était une plante magique pour les adeptes de magie blanche. Une pousse à maîtriser dans le jardin Une simple bouture dans le jardin devient un tapis un an plus tard. Mieux vaut le repiquer dans un pot car au fil des ans, l’ail des ours envahira votre jardin. Il vous sera ensuite très difficile de le maîtriser.

La recette de soupe à l'ail des ours de Fabienne, fidèle auditrice. Pour 200 g d'ail des Ours : 3 oignons

2 pommes de terre farineuses

2 litres de bouillon de poule

Un peu d’huile

Un peu de crème

Poivre et sel Blanchir l’ail des ours fraîchement coupé en le plongeant trois à quatre minutes dans de l’eau bouillante après l’avoir grossièrement coupé. Dans une casserole, faire revenir les oignons. Ajouter les pommes de terre et le bouillon de poule. Laissez mijoter une vingtaine de minutes. Mixez, c’est prêt ! Simple, économique, et surtout énergétique Ajouter de la crème avant de servir. Chips de légumes, croûtons, agrémentez comme vous le souhaitez, selon les réserves à la maison.