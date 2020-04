Vous n’imaginez pas tous les bienfaits de la menthe

Poivrée, des champs, marocaine et autres, les menthes sortent de terre. Avec elles, le retour des eaux, thés glacés et infusions parfumées aux feuilles fraîches, les salades, plats aux saveurs orientales et les entremets frais. Elle agrémente tant les plats sucrés que salés, apporte une touche de fraîcheur aux préparations les plus diverses et les plus osées et rehausse les saveurs.

Planter de la menthe dans le jardin ou sur la terrasse présente très peu d’inconvénients. La plante vivace et volontaire est résistante aux éventuelles maladies et embaume les parterres et balconnières. Elle est aussi un couvre-sol efficace. Cependant, l’hiver, la menthe se fane et fait grise mine. Laissez-la hiberner, coupez les branches fanées en début de printemps et laissez-la à nouveau vous offrir tout ce que qu’elle peut donner. Certaines variétés sont pour certains difficiles à maîtrise tant elles se répandent aisément. Une bouture au printemps vous offrira déjà un joli petit tapis cet été. Et que dire de l’an prochain ?

On en connaît quelques variétés mais on sous-estime bien souvent le panel des arômes que la famille mentholée peut offrir. On en recense au moins une vingtaine.