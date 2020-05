Vous n’imaginez pas pourquoi Antoing est autant connue des Français

Les liens à l’Outre-Quiévrain sont autres. Il y a un siècle, entre 1907 et 1908 plus précisément, feu Charles de Gaulle, futur président charismatique de France, y étudia pendant quelques mois avec son frère.

A pareille époque, le château d’Antoing, entièrement rénové, est déserté par le prince de Ligne, fortement incommodé par les émanations des cimenteries du pays. La prestigieuse demeure fut gracieusement mise à disposition des Jésuites de l’Institut du Sacré-Coeur de Lille, d’où le futur président est originaire. La famille alors installée à Paris parce que le père y officiait comme professeur et précepteur, en fut avisée par leurs proches du nord. Le chef de famille y inscrivit deux de ses fils : Charles 17 ans et Jacques, 14 ans.

Du passage de Gaulle à Antoing, il ne reste qu’une stèle sur la place Bara. Rien d’extraordinaire même si les Antoniens aiment s’enorgueillir de cette singulière page de l’Histoire. Il faut dire qu’à l’époque, Charles n’y laissa que peu de souvenirs d’un adolescent studieux et discret au quotidien classique. Nul ne savait à l’époque que plus tard, il allait marque l’histoire.

Colombey, là où de Gaulle poussa son dernier souffle.

Rencontre avec l’histoire et la nature de la Haute-Marne.

En visitant le Mémorial Charles de Gaulle, dont le point de repère est la célèbre Croix de Lorraine, on apprend que l’ancien président français a tissé plusieurs liens avec notre pays. Il a étudié plusieurs mois à Antoing près de Tournai et il y a une trentaine d’années, il a aussi insufflé l’idée de préserver des régions en leur attribuant le label de Parc naturel. La charte des parcs naturels belges fête ses vingt cette année.

Le Général aimait la Belgique, il adorait Paris mais sa patrie de cœur, c’est Colombey-les-deux-Eglises en Haute-Marne. C’est là qu’il se sent le mieux.

En 1934, avec sa femme Yvonne, Charles de Gaule acquiert la Boisserie, une modeste demeure sertie d’un grand parc légèrement et fleuri. De son bureau, le chef d’État profite d’une vue imprenable sur la région dans laquelle son regard se perd et ses idées créatrices fusent.

La maison est simple et la décoration quelque peu austère dépourvue de tout confort superflu : il n’y a pas d’eau courante ni d’électricité ! A sa nomination à l’Elysée, on y installe le téléphone dans un petit cagibi peu confortable près du hall d’Entrée. Lorsqu’il était à Colombey, le président recevait une fois par jour un appel de ses collaborateurs pour faire le point sur ce qu’il s’est passé à l’Elysée et en France ce jour. Les communications étaient courtes parce que le président n’aimait pas les dépenses superflues.

C’est à la Boisserie que de Gaulle passera ses douze années de traversée du désert avant d’accéder à l’Elysée. Pendant son mandat présidentiel, il appréciera le calme et le bonheur des week-ends en famille à Colombey. Avec Anne, sa fille handicapée, il y nouera des contacts privilégiés. A Colombey, le général profitait du bonheur en famille, jardinait ou se promenait dans le village dont il aimait le calme et l’authenticité. On le voyait souvent discuter avec les habitants du coin. Les plus anciens se souviennent encore de ce personnage qui 45 ans après sa mort, fait toujours vivre les commerces du village.

Il ne recevra qu’un seul chef d’État à la Boisserie : Adenauer, pour renouer les liens avec l’Allemagne et amorcer la réconciliation d’après-guerre.

Selon son souhait, le président fut enterré dans son village de coeur. Sa tombe, gardée par la gendarmerie est fleurie à profusion comme si son décès datait d’hier. En 1972, 67 pays ont contribué financièrement à l’édification de la Croix de Loraine. En 1954, Charles avait confié à André Malraux son rêve de voir construire après sa mort une croix de Loraine sur la plus haute colline de la région.

Il y a un peu plus de dix ans, les autorités françaises et la population de Colombey inauguraient un Mémorial flambant neuf construit sous la Croix de Loraine. La scénographie est moderne et variée. Instinctivement, le général nous emmène au fil de sa vie. On le suit dans les tranchées, dans le palais de l’Elysée, sur les chemins de France à bord de sa déesse, sur les pavés échauffés en mai 68 mais aussi dans l’intimité de sa vie familiale. Parfois, on le voit, plus loin on le lit et quelquefois, on l’entend. La visite est passionnante et prenante, notamment lorsqu’on lit les lettres que le général adresse à sa femme.

L’empreinte de l’homme qui a marqué l’histoire de France est omniprésente. 50 installations audiovisuelles, bornes multimédias et interactives ; plus de 1000 photos, 40 cartes, 240 panneaux. L’exposition permanente aborde toutes les facettes du personnage et de son temps : le Général écrivain, le chef de la France Libre, le père de famille et l’homme politique ; l’exposition présente aussi l’héritage laissé par De Gaulle ainsi que les critiques et les caricatures qu’il a pu inspirer. Les plus passionnés mettront plus de deux heures pour tout voir et ne verront pas le temps passer.

Comme bien souvent dans les musées, un espace est réservé aux expositions temporaires. Jusqu’en septembre il y a " Moteur, ça tourne,… " qui nous plonge dans l’univers du cinéma français des années 60 : son histoire, les films incontournables, le rayonnement du 7ème art français dans le monde…