Vous n'imaginez pas ce que peut vous apporter un centre de planning familial

Vous n'imaginez ce que peut vous apporter un centre de planning familial - 07/04/2020 Certains y poussent la porte pour une consultation médicale, un suivi, un soutien psychologique, une interruption volontaire de grossesse, une consultation juridique, sociale… Ils sont un point de chute, un lieu de sécurité, de convivialité pour les jeunes, les plus démunis et les plus fragiles. Le centre de planning familial près de chez vous reste accessible pendant le confinement, même si les modalités de consultations ont quelque peu été adaptées. " Nous ne pouvons plus avoir de vis-à-vis avec nos patients. Nous restons accessibles par téléphone du lundi au vendredi mais également par mail. Nos psychologues restent également joignables. Même si cela ne remplace pas une consultation en vis-à-vis, le soutien est considérable " nous explique Valérie Lecompt, coordinatrice du Centre de Planning familial de Mons " La Famille Heureuse ".Les patients des centres ne sont pas uniquement des jeunes.Chaque centre peut avoir un public particulier de par sa location ou en fonction de ses axes de travail. De par son ancienneté (il fut le 1er à être ouvert en 1965) et sa localisation au centre-ville, le centre de planning de Mons accueille un public est très large. " Nous avons beaucoup de jeunes parce que Mons est une ville estudiantine. Beaucoup d’adultes viennent également nous voir de même que de personnes âgées et un public en grande précarité ".Pas de conditions requises, tout le monde peut pousser la porte d’un centre.La sexualité est un des thèmes le plus abordés. " On remarque que la sexualité, bien que présente dans les médias, reste un sujet tabou au sein des familles. Il n’est pas toujours évident de pouvoir aborder ses difficultés, ses craintes en famille ou avec son médecin traitant que l’on connaît depuis de nombreuses années ".L’accueil est primordial." L’accueil en centre de planning est une fonction à part entière " nous précise Valérie Lecompt. " Outre nos casquettes de psychologue, médecin, assistant social, avocat, sexologue,… nous sommes aussi des accueillants ".L’accueil est gratuit.Les consultations sociales sont également gratuites. Pour les consultations psychologiques, juridiques et sexologiques ou de conseil familial, l’Aviq impose un maximum de 20 € la consultation. Ce tarif est toujours négociable lors de la première consultation en fonction des revenus financiers et des possibilités de chacun. " Pour les consultations médicales, nous pratiquons le ticket modérateur si les personnes sont en ordre de mutuelle ".Le centre de planning familial de Mons a reçu une aide de Viva for Life.