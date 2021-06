Vous avez un hérisson dans le jardin, que faire ? - Hainaut matin - 29/06/2021 Est-ce dangereux ? Carine Bresse a voulu en savoir plus auprès de Daniel Marlier, directeur du Centre de Revalidation de la Faune Sauvage de Masnuy-Saint-Jean et lui a demandé est-ce qu’il y a un danger pour les légumes, est-ce qu’il est gourmand ? " Non, les légumes il n’y a aucun danger. Si on a un hérisson dans son jardin en général c’est un terrain sain, parce qu’il y a des insectes, il y a des limaces donc on n'emploie pas des produits phyto pour détruire ce genre d’animal. On ne peut pas garder un hérisson, il doit rester sauvage au même titre qu’un oiseau, il doit pouvoir vaquer d’un jardin à l’autre. Il peut rester tant qu’il a à manger, il restera et si il met bas et qu’il fait des jeunes, il restera le temps que ses jeunes seront sevrés. Il fait sa vie, il peut aller chez le voisin, il peut aller un peu plus loin. Il faut l’aider mais pas l’humaniser. Si vous voyez un hérisson en difficulté pendant la journée, c’est parce qu’il est en difficulté alimentaire. Il cherche la nourriture et a un moment donné, il est tellement fatigué qu’il s’endort dans le jardin. Très important, ne jamais donner de lait, de pâtée pour chien ou pour chat, c’est très mauvais ! Par contre donnez des croquettes pour chien ou chat légèrement humidifiées et de l’eau bien sûr ! " Si vous avez des questions, vous pouvez joindre le Clos de l’Oliver ASBL, Centre de Revalidation de la Faune Sauvage de Masnuy-Saint-Jean au 065/23 59 75