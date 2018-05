Vous avez envie de vous lancer dans le zéro déchet ?

Le pas est fait mais vous avez besoin d’idées nouvelles pour recycler vos déchets ? Ou au contraire, vous n’y croyez pas …

Ce week-end, les habitants de Quiévrain tous âges confondus se mobilisent pour l’environnement. Ils nous invitent au festival Chrysalide avec notamment samedi une rencontre avec la Famille Zéro Déchet, dimanche, une journée festive avec des stands de 10h à 18h, des activités, un éco-run entre Audregnies et Quiévrain, une balade plantes sauvages, des conférences, des ateliers do it yourself zéro déchet, une animation cuisine avec les restes, une table ronde autour du zéro déchet ainsi que la projection du documentaire " trashed " seront organisés.

Dans le centre de Quiévrain, sous le soleil !