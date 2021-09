Votre vélo est-il bien protégé contre le vol ? - Hainaut matin - 16/09/2021 Vous hésitez à emprunter le vélo pour aller à la gare de peur qu’il ne soit dérobé ? Vous craignez que votre vélo-cargo ne soit volé lorsque vous faites vos courses ? L’asbl Pro Vélo nous sensibilise, nous informe et nous conseille sur la sécurisation de nos bécanes afin que nous les empruntions plus souvent et plus sereinement. Assurez votre vélo L’assurance vélo n’est pas obligatoire en Belgique mais peut être utile en cas de vol ou de dommages causés au vélo. Les assistance-dépannages peuvent nous être d’un grand secours en cas de fuite ou autre pépin. Bonne nouvelle : la majeure partie des assurances vous couvrent aussi à l’étranger. Par conséquent, si vous emmenez votre vélo en vacances, vous pourrez y avoir recourt en cas de problème. Difficile de citer une assurance plus performante qu’une autre, les compagnies ne couvrant pas toutes les mêmes aspects du vélo. Mieux vaut vous renseigner auprès de votre courtier ou compagnie d’assurance qui vous proposera une formule adaptée à vos besoins. Comparez toutefois les prix mais aussi le montant de la franchise en cas de vol, la couverture géographie et lisez bien toutes les informations reprises dans les conditions générales ! La prime annuelle varie en fonction du type de vélo, de son âge, de sa valeur et de la région dans laquelle vous êtes domiciliés. Même si l’assurance n’est pas obligatoire pour les vélos classiques, autonomes ne passant pas les 25 km/h, à assistance électrique (max 25 km/h), les assureurs recommandent une couverture en responsabilité civile. Pour les vélos autonomes qui dépassent les 25 km/h, les speed-pedelec (max 45 km/h), une assurance RC auto doit être souscrite. Optez pour un bon cadenas, L’une des manières les plus efficaces d’éviter que votre vélo ne soit dérobé est de bien l’attacher. Même pour un arrêt de quelques minutes, attachez votre vélo à un point fixe (poteau, grille, arceau du vélo …). Attachez en priorité le cadre du vélo et utilisez des antivols résistants. Les cadenas en U sont hautement recommandés (à partir de 50 €). Préférez les cadenas à clé aux cadenas à code. Parce qu’il existe des passe-partout, évitez les clés cylindriques. L’idéal est de coupler le cadenas avec un cale-roue. L’ajout d’un second obstacle rend la tâche du voleur plus compliquée car il doit emmener le vélo dans un véhicule utilitaire, ce qui est rarement le cas, le mal attentionné évite de laisser des traces comme un numéro de plaque d’immatriculation par exemple. Evitez que l’antivol ne traine par terre ou sur un rebord parce qu’il est plus aisé de casser un antivol qui repose sur une surface dure et plate. Autant que possible, orientez la serrure de l’antivol vers le bas. Evitez les lieux déserts et peu visibles. Préférez les endroits fréquentés et éclairés. Ne laissez pas de pièces de valeur facilement détachables. Remplacez les attaches rapides de votre roue avant et de votre selle par des écrous. Emportez avec vous les phares à pile, les sacs, compteurs, porte-bébé … Enlevez les batteries des vélos à assistance électrique. Velhome pour un parking sécurisé pour votre vélo Sur la plateforme Velhome, vous trouverez des stationnements sécurisés chez des particuliers. Gravez votre vélo Pro Velo ou certaines zones de Police gravent gratuitement les vélos de manière sécurisée. La gravure clairement visible dissuade les voleurs parce que les vélos se revendent nettement moins facilement. En cas de perte ou de vol, le vélo gravé est aisément identifiable et il ne subsiste aucun doute sur la légitimité de son propriétaire. Dans certaines régions, comme à Bruxelles, on enregistre les vélos sur une plateforme sur laquelle on dépose toutes les données du vélo et un sticker avec QR code sur le vélo pour l’identification. Plus d’infos, de conseils, de bons plans sur www.provelo.org