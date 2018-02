Votre fils ou votre fille aurait aimé travailler un peu pendant ses congés ?

Pour Pâques et les grandes vacances, c'est maintenant qu'il faut y penser.

Un bon cv, savoir se présenter, comment s'habiller pour un entretien d'embauche ?

Infor Jeunes encadre aussi les futurs jobistes. Il y a des ateliers.

Carine Bresse a demandé à Stéphanie Barbieux, informatrice jeunesse Infor jeunes Mons, comment se déroulaient ces ateliers ? "On fait un point sur la législation, on aide à la rédaction du CV, on prépare l'entretien d'embauche, on donne des conseils : comment s'habiller, comment être à l'heure, comment bien se tenir,..."