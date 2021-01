Vos lèvres sont-elles protégées du froid avec le masque ?

Vend-on plus de beurres de cacao maintenant que nous portons le masque ?

Carine Bresse a posé la question à des pharmaciennes, Marie-Hélène et Véronique :

"On en vend parce qu'il fait froid et parce que les masques ça irritent les lèvres". Le masque ne protège pas du froid et il dessèche les lèvres. "Rien que le fait d'être en dessous du masque on a les lèvres plus sèches donc c'est toujours agréable de pouvoir hydrater avec un beurre de cacao et important aussi pour éviter les gerçures et pour le confort simplement."

L'explication est simple : "Quand on est dehors, il y a de la vapeur d'eau, l'air qu'on inspire et qu'on expire, ça laisse toujours un petit film d'humidité sur certain masque."