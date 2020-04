Vos courses de jour comme de nuit, 7 jours sur 7 !

Distributeur automatique de légumes à Bléharies - Vos courses de jour comme de nuit, 7 jours sur... Envie d’œuf frais, d’asperges, de chicons bio un soir vers minuit ? Comme à Bléharies, dans l’entité de Brunehaut, il y a peut-être un distributeur automatique de légumes et produits bio près de chez vous ! Un mur, des casiers, voilà à quoi ressemble cette boutique automatique ! Guillaume, de la Ferme Bossart de Bléharies, en a installé un en août 2019 en face de sa ferme. « Au départ, nous voulions vendre des pommes de terre. Nous avions déjà un commerce au détail ». Fini la course en dernière minute dans les magasins parfois bondés en fin de journée, terminé la panique des frigos vides. Comme on le devine aisément, la formule remporte immédiatement un franc succès. « Les clients nous ont demandé d’étoffer notre étalage » nous explique Guillaume. « Nous avons alors proposé des œufs qui viennent en partie de notre exploitation. Ensuite, nous avons travaillé avec d’autres producteurs pour vendre des oignons, des échalotes, des chicons de terre, des asperges … Des légumes de saison récoltés dans la région ». L’appareil est accessible 7 jours sur 7, 24h sur 24. « Nous veillons à ce que le distributeur soit toujours bien achalandé. Nous réapprovisionnons trois à quatre fois par jour afin de pouvoir servir correctement tout le monde ». Au poids, selon nos besoins Chacun achète selon ses besoins : par 2, 5, 10 ou 20 kg. Le distributeur est composé de casiers de dimensions différentes, ce qui permet d’offrir aux clients différents conditionnements. Un bon plan pendant le confinement Avec le confinement, les ventes ont doublé ! « Depuis que l’on parle du coronavirus, nous avons remarqué une augmentation des ventes. Depuis le confinement, on vend deux fois plus » nous dit Guillaume. La qualité avant tout ! « Les retours sont très positifs » nous confirme Guillaume, ce qui motive évidemment l’agriculteur à développer son projet. « On essaie de chercher la qualité pour qu’on puisse continuer à vendre de bons produits ». Des distributeurs de pain, de laits. Renseignez-vous. A proximité de chez vous, il y a peut-être des distributeurs de légumes, pains ou lait, ou une innovation que nous n’avons pas évoquée. N’hésitez pas à nous le faire savoir afin que nous puissions en faire profiter nos très nombreux lecteurs et auditeurs. Soutenons nos producteurs. Quelles que soient les circonstances ou la période, n’oublions pas que la terre nous offre des merveilles à deux pas de chez nous. Honorons le travail assidu de nos producteurs locaux et n’hésitons jamais à aller faire nos courses chez eux !